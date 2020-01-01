صورة | اتهام أحمد حجازي بخرق بروتوكول "كورونا" في السعودية

صورة انتشرت أثارت الجدل في السوشيال ميديا

أثار المدافع المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا لنادي الاتحاد السعودي الجدل قبل أن يلعب أول مباراة له بقميص فريقه الجديد، إذ وُجهت له اتهامات واضحة بخرق البروتوكول الطبي المطبق في السعودية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

النادي الغربي كان قد ضم حجازي من وست بروميتش ألبيون في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي، وقد وصل اللاعب للسعودية عند الساعة الثانية من فجر يوم الخميس الماضي.

وتفرض إجراءات البروتوكول الصحي المطبق في السعودية وجوب عزل الأشخاص القادمين من الخارج والذين لا يُعانون من أي أعراض لمدة 48 ساعة مع إجراء فحص PCR الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والتأكد من سلبية النتيجة قبل خروجهم من العزل.

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وتداول نشطاء السوشيال ميديا صورة لحجازي يتدرب مع زملائه في الاتحاد مساء يوم أمس الجمعة، وهو ما يعني خروجه من العزل قبل مرور الـ48 ساعة المطلوبة.

وقد أثار الإعلامي ماجد الفهمي القضية خلال تواجده مع الإعلامي وليد الفراج في حلقة مساء أمس من برنامج "الدوري مع وليد"، فيما طالب العديد من الجماهير السعودية عبر تويتر إلى عقاب اللاعب والاتحاد ووجهوا نداءً إلى وزارة الصحة السعودية للتدخل متهمين اتحاد كرة القدم بالتواطؤ مع النادي.

#الدوري_مع_وليد | سلطان اللحياني: لا أعلم مدى جاهزية حجازي.. لكن إذا كان جاهز أتوقع أن يكون أساسي.



ماجد الفهمي: هل سيكون أنهى الحجر الصحي؟#وليد_الفراج: وش هذا الرعب ترى مدافع!!!#SBC pic.twitter.com/xncDnwez5i — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 30, 2020

الاتحاد يستعد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ومن المتوقع أن يبدأ حجازي اللقاء.

وإليكم بعض التغريدات التي حملت وسم "حجازي يتجاهل البروتوكول" والذي لاقى انتشارًا واسعًا على تويتر ..

مخالفة صريحة لقرار وزارة الصحة 🚨

فهل يعاقب اللاعب #احمد_حجاري ام كالعادة يتم التغاضي عن #الاتحاد ولاعبيه



#حجازي_يتجاهل_البروتوكول pic.twitter.com/YNv40ojZpO — كل الرياضة🇸🇦 (@All_sports0) October 31, 2020

#حجازي_يتجاهل_البروتوكول

سبق وانهم اجلوا ايقاف لاعبين عشان يفوزون على الاهلي وعنفناعم ، اللي يصير مهزله ودعم غير مسبوق لهذا النادي الذي يدعي المظلوميه ، اطالب وزارة الصحة بالتدخل في الموضوع استهار ولا مبالاة بصحة الاخرين @SaudiMOH pic.twitter.com/9KHvo3pmiM — راكان (@jjrkl) October 30, 2020