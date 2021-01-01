أجويرو يرد أخيرًا على أخبار مفاوضاته مع برشلونة!

سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي يرد أخيرًا على أخبار مفاوضاته مع برشلونة.

رد النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي أخيرًا على أنباء انضمامه لصفوف برشلونة بعد أسابيع من الأخبار المنتشرة.

جاء هذا عبر بث مباشر في إحدى قنوات الألعاب عبر موقع "تويتش"، وأكد خلاله أجويرو أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن ذلك الأمر.

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن برشلونة يسعى للحصول على خدمات أجويور بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري من مانشستر سيتي.

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وقال أجويرو: "الجميع يكتب برشلونة، برشلونة، برشلونة، أعني دعونا ننتظر قليلًا، أنا لا أزال لاعبًا في مانشستر سيتي".

وكان النجم الأرجنتيني قد خرج قبل أيام عن طريق نفس البث المباشر وألمح للانضمام لبرشلونة وقال: "من لا يحب أن يلعب مع ليونيل ميسي".

وينتهي تعاقد أجويرو الحالي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله لبرشلونة لن يكون مشكلة بالنسبة له أو للفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن مشاركات أجويرو في الدوري الإنجليزي هذا الموسم انخفضت للغاية بسبب كثرة الإصابات وعدم اعتماد بيب جوارديولا عليه بشكل أساسي.