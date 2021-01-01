يوليان ناجلسمان يرد على أنباء تدريبه لبرشلونة وخلافته لكومان!

المدرب الألماني يوليان ناجلسمان يرد على الأنباء التي ربطته بتدريب برشلونة ليخلف رونالد كومان المدير الفني الحالي للفريق.

رد يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي لايبزيج على الأخبار التي ربطته بالانضمام لصفوف برشلونة في الموسم المقبل كمدير فني جديد للنادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ناجلسمان وأكد خلالها أن مثل تلك الأحاديث تحمل الكثير من عدم الاحترام للمدير الفني الحالي للفريق رونالد كومان.

وقال ناجلسمان: "الأمر لا يوجد به أي احترام أن نتحدث عن أندية أخرى، بالأخص في وجود مدربين من أندية مثل بايرن ميونخ أو مثلما قرأت مؤخرًا ببرشلونة".

وأضاف: "الأمر أن رونالد كومان مدرب ناجح للغاية، وحقق الكثير حتى الآن، ويملك عقدًا مع برشلونة".

وأردف: "لابد أن كومان يتفهم أن تلك المشكلة تخص الإعلام، وتهم الجماهير، لذلك أنا لست غاضبًا بسبب السؤال، لكن الرد عليه سيكون عدم احترام".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد قد تواصل مع يوليان ناجلسمان من أجل ضمه لمشروعه في النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن ناجلسمان ارتبط اسمه في الأشهر الأخيرة بعدة أندية، على رأسها بايرن ميونخ حال رحل هانز فليك لتدريب منتخب ألمانيا، وريال مدريد أيضًا حال خرج زين الدين زيدان من موقعه كمدرب للملكي.