الدوري الإنجليزي الممتاز

أجويرو يخضع لعملية جراحية ومخاوف من غيابه أمام ريال مدريد

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Guardiola Aguero Manchester City
Getty Images
صدمة للنادي السماوي..

أعلن مانشستر سيتي عن سفر سيرخيو أجويرو إلى برشلونة لإجراء اختبارات طبية تُحدد مدة غيابه عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة.

الدولي الأرجنتيني تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز فريقه على بيرنلي مساء الإثنين بخماسية نظيفة، وقد تحدثت آخر التقارير أنه سيغيب عن الملاعب على الأرجح لمدة طويلة.

وبحسب تغريدة للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، فقد تقرر سفر أجويرو إلى مدينة برشلونة لمقابلة الدكتور رامون كوجات للوقوف على خطوات التعافي من الإصابة.

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    وخرج أجويرو في تغريدة عبر حسابه قال فيها "الفحوصات التي أجريتها أثبتت إصابتي في ركبتي اليسرى، إنه أمر مؤسف لكنني في حالة معنوية جيدة وأركز على العودة في أقرب وقت ممكن، شكرًا لرسائلكم".

    في الوقت نفسه فإن الصحف الإنجليزية عنونت أن صاحب الـ32 عامًا قد يبتعد عن الملاعب لمدة بين 5 إلى 7 أسابيع، ما يُنذر بأن موسمه المحلي قد انتهى بالفعل مع كتيبة بيب جوارديولا.

    كما أن والد أجويرو في تصريحات للصحافة بعد مباراة بيرنلي ألمح إلى إمكانية خضوع نجله إلى عملية جراحية في الركبة، مشيرًا إلى إمكانية غيابه أيضًا عن الموسم كله وليس المتبقي من البريميرليج فقط.

    ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 أو 7 أغسطس، مع عدم تحديد مكان المباراة المؤجلة من شهر مارس، فإما ستقام في البرتغال أو في ملعب الاتحاد.

    الجدير بالذكر أن أجويرو هو هداف السيتينزنس الأول هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا في 32 مباراة خاضها بالقميص السماوي في مختلف المسابقات.

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