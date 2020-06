أعلن مانشستر سيتي عن سفر سيرخيو أجويرو إلى برشلونة لإجراء اختبارات طبية تُحدد مدة غيابه عن الملاعب بعد إصابته الأخيرة.

الدولي الأرجنتيني تعرض لإصابة في الركبة خلال فوز فريقه على بيرنلي مساء الإثنين بخماسية نظيفة، وقد تحدثت آخر التقارير أنه سيغيب عن الملاعب على الأرجح لمدة طويلة.

وبحسب تغريدة للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، فقد تقرر سفر أجويرو إلى مدينة برشلونة لمقابلة الدكتور رامون كوجات للوقوف على خطوات التعافي من الإصابة.

🚨 INJURY UPDATE 🚨 @aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over . The striker will now travel to to see Dr Ramon Cugat for further examination. Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙 🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv

وخرج أجويرو في تغريدة عبر حسابه قال فيها "الفحوصات التي أجريتها أثبتت إصابتي في ركبتي اليسرى، إنه أمر مؤسف لكنني في حالة معنوية جيدة وأركز على العودة في أقرب وقت ممكن، شكرًا لرسائلكم".

