ليس فقط برشلونة .. صراع رباعي على أجويرو

اللاعب مصيره مجهول

أفادت الأنباء القادمة من إسبانيا بوجود صراع رباعي على خدمات نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو في ظل اقتراب عقده من النهاية وأحقيته بالتفاوض مع أي فريق الآن.

المهاجم الأرجنتيني ينتهي عقده رفقة سيتي في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده.

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وقال برنامج "El Chiringuito" إن هناك أربعة أندية تتصارع على الظفر بخدمات لاعب أتلتيكو مدريد السابق حال قرر الرحيل هذا الصيف.

الأسماء المذكورة من قبل البرنامج الإسباني الشهير هي برشلونة الذي يبحث عن رأس حربة منذ الصيف الماضي وتم ترشيح أجويرو وذكره من قبل مرشحي الرئاسة.

ثاني الأندية المذكورة هو باريس سان جيرمان الذي يبدي مدربه ماوريسيو بوتشيتينو إعجاباً خاصاً بمواطنه ويراه تدعيماً مناسباً لخط هجومه.

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وضمت القائمة أيضاً كلاً من يوفنتوس وإنتر عن السيري آ، والذان يبحثان بدورهما عن رأس حربة إضافي يدعم الخط الأمامي بعد النقص الموسم الحالي.

أجويرو كان قد أوضح في تصريحات بالأيام الماضية أن مستقبله بعد لم يحسم ولم يتم التوصل لأي قرار نهائي بخصوصه.