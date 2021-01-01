أجويرو: ومن لا يحب اللعب مع ميسي؟

هل يلمح الأرجنتيني لمستقبل مواطنه؟

رحب سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، بمزاملة مواطنه ونجم برشلونة ليونيل ميسي في المستقبل إذا أتيحت له الفرصة.

أجويرو ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يتضح موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع ناديه الحالي.

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وقال الأرجنتيني مع "ibai Twitch Channel" رداً على سؤال حول إمكانية انتقال ميسي إلى سيتي: "ومن لا يحب اللعب مع ليو؟".

وأكمل: "لا أعرف صراحة ما سأفعله في يونيو المقبل".

ميسي في المقابل هو الآخر لم يحسم مصيره بخصوص عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم الجاري أيضاً، وربطته الشائعات بالانضمام إلى سيتي وبي إس جي.

في المقابل، قالت عدة تقارير إن أجويرو ضمن مخططات مرشحي رئاسة برشلونة من أجل دعم النادي الكتالوني بسبب إمكانية ضمه مجاناً.

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وتزامل الثنائي في المنتخب الأرجنتيني لعدة سنوات، وتربطهما صداقة وثيقة كذلك خارج الملعب.