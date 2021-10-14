أجويرو: استخدمت "فيفا" لإخراج ميسي من صدمة رحيله عن برشلونة!

رسمياً | بشرط جزائي ملياري .. برشلونة يمدد عقد بيدري

يقترب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من ظهوره الأول مع نادي برشلونة الإسباني، بعد أن ترك وراءه الإصابة التي منعته حتى الآن من اللعب مع "البلوجرانا".

أجويرو خاض مع برشلونة مباراة ودية مساء الأربعاء ضد كورنيا، وتمكن بالفعل من التسجيل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2.

وإجرى أجويرو مقابلة مع صحيفة "el pais" الإسبانية تحدث خلالها عن علاقته مع دييجو مارادونا وبيب جوارديولا.

كما تطرق أجويرو خلال المقابلة للحديث عن ليونيل ميسي ورحيله عن برشلونة، وطفولته في الأرجنتين.

ورغم أنه أصبح أحد أهم لاعبي العالم، إلا أن والده يطالبه دائمًا بتقديم المزيد، حيث قال أجويرو: "أخبرني أنني ألعب بشكل سيئ حتى اليوم".

ماذا قال أجويرو عن وفاة مارادونا؟

أجويرو، الذي ارتبط لفترة مع ابنة دييجو مارادونا، تحدث عما شعر به حين سمع خبر وفاة أسطورة الأرجنتين.

وقال أجويرو: "لقد عشت الأمر بشكل صعب للغاية، كنت ألعب مباراة في دوري أبطال أوروبا في ذلك اليوم، وعندما اكتشفت الأمر، اعتقدت أنها كذبة، مثل العديد من الأوقات الأخرى".

وأضاف: "لكن كما رأيت ذلك أكثر وأكثر، كان الناس يتحدثون عن الأمر أكثر، سألت والدة بنجامين مباشرة، سألتها: هل الأمر صحيح؟ على الأقل تمكن الفتى من توديع جده".

ما هو الفارق بين ميسي ورونالدو؟

أجويرو تحدث عن الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائلًا: "إنها كرة القدم، الموهبة تأتي من التكوين".

وأضاف: "رونالدو يلعب بشكل متقدم أكثر من ميسي، وما لديه مثل كل الهدافين، هو أنه عندما يتحلى بالثقة، فإنه لا يتوقف عن التسجيل".

ما هي طبيعة العلاقة بين أجويرو وجوارديولا؟

المهاجم الأرجنتيني تطرق للحديث عن علاقته مع الإسباني بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال أجويرو: "لم أواجه مشكلة مع جوارديولا، لم أتجادل معه أبدًا، كان علينا توضيح الأمور عندما وصل لتدريب سيتي، لأننا لم نكن نعرف بعضنا، كانت لدينا فترة تجريبية".

وأضاف: "السنوات الثلاث الماضية كانت رائعة، لا يوجد شيء لأقوله، إنه مدرب دائمًا يريد تقديم أقصى أداء ممكن، وإذا كانت لديه فكرة ما في رأسه، فإنه ينفذها".

وتابع: "جوارديولا لا يهتم إذا كان عليه تغيير الفريق الذي سجل ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة، لا يهتم باسم اللاعب، إلا إذا كان ميسي، كنت أتقبل دائمًا عندما كنت ألعب أو عندما لم أفعل".

ماذا قال أجويرو عن انتقاله إلى برشلونة؟

أجويرو تحدث عن السبب الذي دفعه إلى الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وقال الأرجنتيني: "من هو اللاعب الذي لا يرغب أن يكون في برشلونة؟ أود أن أقول إن معظم لاعبي كرة القدم يرغبون في ارتداء هذا القميص، سواء كان برشلونة جيدًا أو سيئًا".

وأضاف: "وصلت إلى برشلونة وأنا أتوقع اللعب مع ميسي، وأنه مستمر مع الفريق، وهو ما كان النادي يحاول القيام به".

وتابع: "عندما اتصلوا بي فكرت، أنا لا أهتم بما يدفعون لي، أنا بخير، وسأساعد الفريق بقدر ما أستطيع".

ما هو رأي أجويرو في رحيل ميسي؟

أجويرو أكد أن رحيل ميسي عن برشلونة كان صدمة كبيرة بالنسبة له، وكشف ما قام به لمحاولة إخراج صديقه من أزمته.

وقال: "لقد كانت لحظة صدمة، عندما اكتشفت الأمر لم أصدق ذلك، ذهبت إلى منزله لرؤيته، وعلمت أنه لم يكن بخير، حاولت أن أجعله ينسى الأمر".

وأضاف: "رأيت أنه لم يكن في كامل تركيزه، وكنت أحاول تشتيت انتباهه، أخبرته عن فريقي في لعبة فيفا، والأمور الأخرى التي كنا نقوم بها".

ماذا قال أجويرو عن أصدقاء طفولته؟

أجويرو كشف عن الحقيقة الصادمة التي تلقاها عندما علم بمصير أصدقاء طفولته في الأرجنتين.

وقال أجويرو: "كان عمري 16 عامًا، عندما سألت عن الأولاد الذين كنت أتسكع معهم، علمت أن أحدهم قد توفي، والآخر في السجن".

وأضاف: "فتيان يبلغون من العمر 15 عامًا كانوا مطاردين من قبل الشرطة".

واختتم أجويرو تصريحاته قائلًا: "ما زلت على اتصال ببعض أصدقائي، نواصل الحديث بعد أكثر من 20 عامًا".

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