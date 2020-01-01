"أتمنى عودة نيمار للدوري الإسباني"

تمنيت استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

أبدى أوناي إيمري، المدير الفني السابق لآرسنال، أمانيه في أن يعود نيمار مجددًا إلى الدوري الإسباني، في الوقت الذي عبّر فيه عن أسفه لانتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

إيمري هو أحد أبرز المدربين الإسبان في الفترة الأخيرة، حيث حقق لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية في ثلاث مرات، قبل أن يُدرب باريس سان جيرمان ثم يتولى قيادة آرسنال لمدة عام ونصف.

تمكن إيمري من تحقيق سبعة ألقاب مع البي آس جي في عامين، لكنه فشل في الهدف الأول للنادي الفرنسي بالتتويج الأوروبي وخرج من دوري أبطال أوروبا بالريمونتادا الشهيرة على يد برشلونة.

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صاحب الـ48 عامًا في تصريحات للصحافة قال "الآن وأنا في إسبانيا، أود أن أرى أفضل اللاعبين هنا، أود أن يستمر ميسي هنا وتمنيت ألا يغادر رونالدو إلى إيطاليا، كما آمل في عودة نيمار، وجود كل أولئك النجوم في الدوري يجعلنا أكبر.".

كما أضاف "نيمار لديه قلب كبير، عليك أيضًا أن تفهم الناس وتتعاطف معهم. إن مهنة الرياضة قصيرة لذلك فمن المهم أن تكون قادرًا على التركيز على اللحظات المهمة في مهنتك.".

وأتم "يجب إخبار نيمار بأن عليه أن يستفيد من تلك اللحظات حيث يمكنه من خلالها أن يصبح الأفضل في العالم، وهو يمكنه أن يكون كذلك بالفعل. لطالما قلت أنه من دواعي سروري العمل معه لمدة عام، إنه مثير للاهتمام على صعيد كرة القدم في التدريبات والمباريات.".

يذكر أن كرة القدم الفرنسية قد أُعلن عن تعليقها حتى سبتمبر المقبل، في الوقت الذي أكد فيه باريس سان جيرمان من خلال إدارته على رغبته في إكمال دوري أبطال أوروبا حتى ولو من خلال اللعب خارج فرنسا.

كما تجدر الإشارة إلى أن نيمار قد أعلن رغبته في العودة إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة البلوجرانا فشلت في إقناع نظيرتها الفرنسية بتركه، ومن المتوقع أن يكون هو صراع الميركاتو المقبل.