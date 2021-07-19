أتليتكو مدريد يحجب نجمه عن برشلونة

أتليتكو مدريد يرفع "فيتو" في وجه برشلونة وأي راغب في الحصول على خدمات نجمه الشاب.

"لا" ستكون الكلمة التي تقولها إدارة أتليتكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، في وجه من يرغب في الحصول على خدمات لاعبهم البرتغالي جواو فيليكس.

من يرغب في ضم فيليكس؟

ذكرت تقارير إسبانية قبل أيام رغبة برشلونة في الحصول على خدمات جواو فيلكيس.

الصحف الإسبانية وبرنامج إل شيرينجيتو قالا إن فيليكس، 21 سنة، هو حلم جوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يأمل في التعاقد معه لفريقه.

لابورتا يطمح بحسب التقارير إلى الحصول على خدمات جواو مقابل إعادة أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة إلى أتليتكو.

وتلوح في الأفق صفقة تبادلية بين برشلونة وأتليتكو مدريد بإعادة جيزمان إلى أتليتكو وقدوم ساؤول لاعب وسط أتليتكو إلى برشلونة.

لكن الصفقة التبادلية ما زالت مجرد كلام ولم يتم الاتفاق بين الأطراف الأربعة.

ما رد أتليتكو على الزج باسم فيليكس؟

لا مجال لتخلي أتليتكو عن جواو فيليكس هذا ما أكدته صحيفة آس الإسبانية.

أتليتكو يعول كثيرًا على فيليكس لمساعدة الفريق المتوج بلقب الدوري ويراهن على توهج اللاعب مع الروخي بلانكوس لأن أمامه مستقبل كبير إن بعدت عنه الإصابات.

لماذا يتمسك أتليتكو بفيليكس؟

انضم جواو إلى أتليتكو مدريد من بنفيكا قبل عامين.

ويعد فيليكس أكبر صفقة في تاريخ أتليتكو الذي حصل على خدماته من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو.

وكان الدولي البرتغالي قد انتقل إلى أتليتكو ليكون بديلًا لجريزمان الذي كسر برشلونة الشرط الجزائي في عقده وقتها.

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