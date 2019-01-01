سيميوني يرفض التعليق على ارتباط أتليتكو مدريد بإيكاردي

انتشرت بعض التقارير حول انتقال إيكاردي إلى أتليتكو مدريد

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، التعليق على الشائعات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع ماورو إيكاردي لاعب إنتر الإيطالي.

وارتبط اسم أتليتكو مدريد بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، على سبيل الإعارة بعد خروجه من حسابات فريقه، وتجميده من قبل المدير الفني للنيراتزوري.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن إيكاردي: "دائماً أقول نفس الشيء، لا يمكنني الحديث عن لاعبين غير موجودين في فريقي".

وواصل: "سوق الانتقالات سينتهي يوم الإثنين، وحينها ستضح كل الأمور وبالتحديد من سيكون معنا على الأقل حتى ديسمبر القادم".

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ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة إيبار مساء الليلة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، في مباراة ستشهد عودة دييجو كوستا مهاجم الفريق من الإصابة.

وقال سيميوني عن مباراة الليلة: "كوستا لاعب مهم للغاية في الفريق، أتمنى أن يكون في قمة تألقه هذا الموسم ويظهر لزملائه مدى قوته كمهاجم".