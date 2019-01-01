أتلتيكو مدريد يستهدف متوسط ملعب برشلونة في الصيف

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يريد ضم اللاعب دينيس سواريز لصفوفه بداية من الموسم المقبل قادمًا من برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتلتيكو مدريد يسعى للحصول على خدمات اللاعب دينيس سواريز وسط ملعب فريق برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة والتي أكدت أن النادي العاصمي يريد دعم نفسه في وسط الملعب.

ثواني قليلة كانت تفصل أتلتيكو مدريد عن التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولكن راموس كان له رأي آخر!pic.twitter.com/7vVUO1KjlI — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات اللاعب في الوقت الحالي حيث يتابعه كلًا من نابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني.

وكان سواريز قد رحل في يناير الماضي عن برشلونة لينضم للأرسنال في فترة إعارة حتى نهاية الموسم ويملك أرسنال إمكانية شرائه بشكل نهائي مقابل مبلغ مالي.

ألونسو يوافق على الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

ويعد سواريز لاعبًا لبرشلونة لو لم يفعل أرسنال ذلك البند في عقد الإعارة قبل الـ 30 من شهر يونيو المقبل مما يسمح للنادي الكتالوني في التصرف فيه بحرية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن أتلتيكو مدريد سيفقد كلًا من توماس بارتي ورودري في الصيف الجاري مما يعني حاجته لصفقات عديدة في وسط الملعب.