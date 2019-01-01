ألونسو يوافق على الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

هل يكون لاعب تشيلسي أولى صفقات الروخي بلانكوس؟

وافق ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي، على الانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أتلتيكو مدريد خسر لوكاس هيرنانديز لصالح بايرن ميونخ كما أنّ عقد فيليبي لويس ينتهي في يوليو المقبل وقد ينضم إلى برشلونة بالمجان.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الروخي بلانكوس يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر ولذلك تواصل مع ألونسو للحصول على خدماته، إلا أنّ اللاعب لم يوافق في البداية رغبة منه في البقاء مع تشيلسي أو الانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت أنّه بعد استبعاد ألونسو في عديد المباريات آخرها نهائي الدوري الأوروبي ضد أرسنال، فإن اللاعب أبدى موافقته الأولية على العودة لإسبانيا وارتداء قيمص أتلتيكو مدريد.

ساري: الدوري الاوروبي كان مهم لتشيلسي، وحققًا هدفنا هذا الموسم 🗣️ pic.twitter.com/JZgdZVt6lh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وأشارت إلى أنّ حرمان تشيلسي من ضم صفقات في الصيف المقبل قد يجبر النادي على الحفاظ على صاحب الـ 28 عامًا.

ولن يكون خروج ألونسو سهلًا من البلوز خاصة بعد حصوله على راتب مرتفع في آخر تجديد لعقده.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حصد لقب الدوري الأوروبي بالتغلب على أرسنال 4-1 في آخر مباراة لإيدين هازارد.