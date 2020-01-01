أتلتيكو مدريد يؤجل صفقة كافاني للصيف القادم

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن أتلتيكو مدريد لن يضم إيدنسون كافاني قبل الصيف القادم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المفاوضات بين أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان بشأن انضمام إيدنسون كافاني للنادي الأتلتي في الشتاء الجاري قد توقفت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" عن طريق الصحفي جيان لوكا دي مارزيو المختص في أخبار الانتقالات والذي أكد أن الصفقة سيتم تأجيلها.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أتلتيكو مدريد قد بعث بمبعوثين للعاصمة الفرنسي باريس بالأمس من أجل التفاوض على ضم اللاعب في الشتاء الجاري.

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وتوصل كافاني لاتفاق مع فريق أتلتيكو مدريد على الانضمام لهم هذا الشتاء لكن عقده مع باريس سان جيرمان يمنعه من الرحيل دون سماح الفريق الباريسي.

ويملك اللاعب في الوقت الحالي عقدًا مع باريس سان جيرمان لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجاري مما يعني أن رحيله سيكون بشكل مجاني.

وكان كافاني قد عانى من قلة المشاركات في الموسم الجاري، حيث ظهر في ثمانية لقاءات بالدوري الفرنسي هذا الموسم مشاركًا في 326.

جدير بالذكر أن كافاني كان قد قاد باريس سان جيرمان لفوز عريض على نظيره ليناس في دور الـ 64 من كأس فرنسا بسداسية نظيفة.