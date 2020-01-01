باريس سان جيرمان برفض التخلي عن خدمات دراكسلر

باريس سان جيرمان لا يحبذ فقدان دراكسلر رغم كثرة المهتمين

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى إمكانية بقاء جوليان دراكسلر بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

دراكسلر لعب 9 مباريات فقط هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويحظى صاحب الـ26 عامًا، باهتمام عديد الأندية الأوروبية وأبرزها هيرتا برلين وأولمبيك ليون ونيس وإشبيلية وميلان.

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، استبعدت رحيل دراكسلر في يناير الحالي، بناءً على قرار توماس توخيل، المدير الفني للفريق الفرنسي.

بعض الأندية مثل إشبيلية، ترغب في استعارة دراكسلر، لكن باريس سان جيرمان لا يحبذ إعارة اللاعب.

وسبق وأن صرح توخيل عن الميركاتو الشتوي، قائلاً: "هذا الفريق يمكنه أن يستمر. ليس من الضروري مغادرة اللاعبين أو قدوم آخرين لأن هناك ميركاتو فقط".

ورغم قلة مشاركات دراكسلر مع البي إس جي، إلا أنه أكد رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2021.