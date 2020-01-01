أبيدال يوضح سبب اختيار سيتين مدرباً لبرشلونة

كيكي سيتين يقود الفريق الكتالوني بداية من اليوم

كشف إيريك، أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن أسباب اختيار كيكي سيتين، مديراً فنياً جديداً للفريق خلف إرنستو فالفيردي.

وأعلن الفريق الكتالوني بالأمس، رحيل فالفيردي، والتعاقد مع سيتين بعقد يمتد لعامين ونصف، بدأ خلالهم عمله من صباح اليوم.

سيتين: بالأمس كنت بجوار الماشية واليوم أدرب الأفضل في العالم

وأقامت إدارة برشلونة، اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان فيه عن المدرب الجديد، وإيضاح بعض الأمور للجمهور.

وقال أبيدال في المؤتمر: "أحد أسباب توقيعنا مع سيتين، هو مشاعره تجاه اللاعبين، ومدى اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة".

وواصل: "شكراً لك كيكي، على الشغف الذي أتيت به إلى برشلونة، يمكننا معاً أن نقوم بأشياء عظيمة، الناس هنا يحبونك وأنت في منزلك، وسنساعدك في كل ما تحتاج إليه، مرحباً بك".

بارتوميو: شكرًا سيتين لقبولك التحدي مع برشلونة ولهذا أُقيل فالفيردي

وأكمل: "كل مدرب لديه خطة وطريقته في العمل، سيتين هنا لأننا نحب طريقة عمله وتفكيره وفلسفته، لدينا ثقة كاملة به، بأن معه أشياء كثيرة ممكن أن تحدث في النادي".

وأضاف: "جزء من عملنا التحدث والتواصل مع الكثير من المدربين، ولكن كيكي سيتين هو المدرب المثالي بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن الظهور الاول للمدرب الجديد مع برشلونة، سيكون مساء السبت القادم أمام غرناطة في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.