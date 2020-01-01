سيتين: بالأمس كنت بجوار الماشية واليوم أدرب الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة وخليفة إرنستو فالفيردي.

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الأول للمدرب الجديد لنادي برشلونة كيكي سيتين الذي تم تعيينه صباح اليوم كخليفة لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق.

المؤتمر الصحفي كان بحضور المدير الفني الجديد لبرشلونة والسابق لريال بيتيس وبوجود رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو.

وقال سيتين: "في البداية أحب أن أشكر الجميع على تلك الفرصة التي حصلت عليها هما، حتى في أفضل أحلامي لم أفكر في هذا الأمر".

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وأضاف: "أنا شخص عاطفي للغاية وأبني التحدي الخاص بي على اللاعبين لأننا جميعًا نعتمد عليهم، أريد أن أمنحهم الثقة والرغبة في الفوز، بالأمس كنت أجلس بجوار الماشية في بلدتي واليوم أنا بجوار أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "أريد أيضًا أن أشكر إرنستو فالفيردي الشخص الذي كان دومًا على صواب، أنا أقدر عمله بشكل كامل وطريقته في تحمل المسؤولية وسأحاول أن أتواصل معه لأنه هناك العديد من الأمور التي سأحتاج الحديث فيها معه، لكن في البداية سأتوجه بالشكر له".

وأردف: "أنا متأكد أنني لن أعاني من المشاكل مع الفريق، أنا أستمع للجميع لكنني أيضًا لدي الأفكار وطريقة اللعب الخاصة بي، لو كنت مضطرًا للموت بجوار اللاعبين سأفعل ذلك وسأحاول أن أخرج أفضل ما لديهم".

وتحدث المدرب عن أهدافه مع الفريق: "أريد الفوز بكل شيء يمكننا الفوز به، هذه هي طريقة النادي ويسعى دومًا للتحسن في كل عام والحصول على كل الألقاب الممكنة، بالإضافة لذلك نريد اللعب بشكل جيد فهذه هي الطريقة الأفضل للفوز في النهاية".

وعن ميسي: "ليس هو فقط لقد استمتعت خلال السنوات الـ 14 الماضية بطريقة لعب الفريق، الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة جيدة بل كل مباراة كانت رائعة".

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وأكمل عنه: "اليوم سأبدأ بتدريب أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي وزملائه، ربما لا أفهم ما الذي يعنيه ذلك بعد لكنني تحدثت معه ومع عدة لاعبين، وأخبرته أنني من أكبر المعجبين به لكن ميسي هو ميسي وبيكيه هو بيكيه وبوسكيتس هو بوسكيتس، كل شخص يجب أن يعرف مكانته".

وتطرق لتغيير بعض الأمور وقال: "لدي قناعة بقدرتي على تغيير بعض الأمور التي من الممكن القيام بها بشكل أفضل، ليس من وقت فالفيردي لكن من قبل ذلك أيضًا، لدينا أفكارًا واضحة وعلى الجميع أن يستحق مكانه، لو ظهر الشباب بشكل جيد واستحقوا التواجد مع الفريق الأول سيتواجدون".

وتطرق لتغيير بعض الأمور وقال: "لدي قناعة بقدرتي على تغيير بعض الأمور التي من الممكن القيام بها بشكل أفضل، ليس من وقت فالفيردي لكن من قبل ذلك أيضًا، لدينا أفكارًا واضحة وعلى الجميع أن يستحق مكانه، لو ظهر الشباب بشكل جيد واستحقوا التواجد مع الفريق الأول سيتواجدون".

وعن مشاكل الفريق الحالية وطريقة اللعب المتوقعة: "لدينا العديد من الأمور لنتحدث عنها منها الصفقات وخسارة لويس سواريز، لكنني شخص ينتمي لمجموعة تعمل بشكل متكامل، وبالنسبة للطريقة فالأهم هي الفلسفة علينا أن نتحدث مع الفريق أولًا وبالتأكيد التشكيلة من الممكن أن تتغير".

وأنهى المؤتمر الصحفي قائلًا: "لم أستغرق خمس دقائق للموافقة على طلب برشلونة، كنت أقرأ الأخبار وأعلم أنني ضمن الترشيحات لكنني لم أكن أتوقع بصراحة أن يلاحظني برشلونة فأنا لا أملك الألقاب أو المعرفة الواسعة، كل ما في الأمر أنني أنتمي لفلسفة معينة وفرقي تلعب كرة قدم جيدة، لا أعلم إذا ما كان ذلك كافيًا لإقناع الفرق العظيمة مثل برشلونة التي تلعب بشكل جيد طوال الوقت، حتى في المباراة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة".

جدير بالذكر أن سيتين كان متوقفًا عن العمل بعدما رحل عن صفوف فريق ريال بيتيس بنهاية الموسم الماضي وستكون أول مباراة له ضد غرناطة يوم الأحد المقبل.