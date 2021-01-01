أبو تريكة يهاجم أرتيتا بسبب أوباميانج: يتصرف كالأطفال

تصريحات تبدو منطقية..

هاجم محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إني سبورتس، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال لاستبعاده بيير أوباميانج من التشكيل الأساسي للجانرز أمام توتنهام.

وكان أرتيتا قد خرج إلى الإعلام الإنجليزي وأعلن استبعاد أوباميانج لأسباب تأديبية دون الكشف عن تفاصيل، وأبقى الدولي الجابوني على دكة البدلاء ولم يخرجه من التشكيلة كاملة.

هذا ما أثار غضب المحلل المصري في الاستوديو التحليلي للمباراة، حيث اعتبر أن تصرف المدرب الإسباني لم يكن منطقيًا وكان ينبغي استبعاده تمامًا.

أبو تريكة قال "لقد قلت أن استبعاد أوباميانج جاء لأسباب تأديبية، لا يمكنك أن تقوم بهز صورة قائد الفريق أمام الإعلام بهذه الصورة ثم تجلسه على دكة البدلاء".

كما أضاف الأسطورة المصرية "هذا ما يفعله الأطفال الصغار، إما أن تخرجه تمامًا من المباراة أو أن تضعه أساسيًا".

وأتم "ما حدث هو عمل غير احترافي من قبل أرتيتا".

الجدير بالذكر أن تقارير الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن سبب الاستبعاد هو تأخر أوباميانج عن المحاضرة الفنية لأرتيتا.