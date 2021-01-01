أرتيتا يستبعد أوباميانج من ديربي لندن "لأسباب تأديبية"

صدمة كبيرة..

غاب بيير أوباميانج عن التواجد في مباراة فريقه آرسنال الهامة أمام توتنهام في ديربي مدينة لندن "لأسباب تأديبية"، وذلك وفق ما أعلنه المدرب ميكيل أرتيتا للصحافة.

وتفاجأ الجميع بعدم تواجد أحد أهم هدافي الجانرز في تشكيلة مباراة السبيرز على الرغم من أدائه المميز في الآونة الأخيرة، ليخرج أرتيتا ويشرح الموقف كاملًا للجماهير.

سيتواجد الدولي الجابوني في المباراة على مقاعد البدلاء، وإن كان أرتيتا لم يخف أنه كان ليبدأ به المباراة لولا ما بدر منه واضطره إلى إبعاده عن التشكيلة الأساسية.

المدرب الإسباني قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "كان سيبدأ المباراة ولكن لمشكلة انضباطية تعاملنا بصورة مختلفة ونمضي قدمًا الآن، إنه على مقاعد البدلاء".

كما أضاف "نحافظ على ما حدث داخليًا، لدينا عملية علينا أن نحترمها في كل مباراة وهذا كل شيء".

واختتم أرتيتا حديثه قائلًا "لقد كان قرارًا تم اتخاذه بعد دراسة وتقييم لكل العوامل".

ووجبت الإشارة إلى أن أرتيتا وضع ألكسندر لاكازيت بدلًا من أوباميانج في مركز المهاجم الصريح اليوم، إلى جانب اعتماده على سيدريك سواريس وسميث رو بدلًا من بيلرين وويليان (من شاركا في آخر مباراة أمام أولمبياكوس).

الجدير بالذكر أن أوباميانج البالغ من العمر 31 عامًا هو القائد الأول لآرسنال، وهذا الموسم سجل 14 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات، وهو هداف الجانرز على صعيد البريميرليج بـ9 أهداف بالتساوي مع لاكازيت.