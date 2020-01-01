الحاج ضيوف: كنت أحلم باللعب مع أبو تريكة، شرط واحد كان سيجعله الأفضل في العالم

نجم السنغال يمدح أسطورة الأهلي ومصر

أشاد حاج ضيوف نجم منتخب السنغال المعتزل كثيرًا بأسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر "محمد أبو تريكة" واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب رآه يتعامل مع كرة القدم.

ضيوف الذي لعب لعديد الأندية الأوروبية وعلى رأسها ليفربول مدح فريقي الأهلي والزمالك مؤكدًا أنهما مثالان يجب أن تقتدي بهما الأندية الأفريقية أكثر مما تقتدي بريال مدريد وبرشلونة.

مضيفًا خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 2 "أرتبط بصداقة قوية مع عدد من اللاعبين المصريين أبرزهم أحمد حسام ميدو ومحمد أبو تريكة، أحببت الكثير من اللاعبين المصريين في جيلي وقبله، أحب حسام حسن وقد كان مثالًا لي، وكذلك محمود الخطيب بيبو، كنت أتعلم منهم جميعًا وهم فخر للكرة الأفريقية".

المزيد من الفرق

أضاف "مصر من أفضل أكاديميات العالم في كرة القدم، تاريخها ممتلئ بالأساطير، لكن اللاعب الذي كنت أحلم دومًا باللعب معه هو أبو تريكة، لم أشاهد أبدًا لاعب بمثل روعته في التعامل مع الكرة، هذا اللاعب لو كان برازيليًا لأصبح أفضل لاعبي العالم".

وعن قطبي الكرة المصرية، أضاف ضيوف "أحب الأهلي والزمالك، هما يؤديان بشكل جيد في القارة وأنا سعيد بهذا، هم مؤسستان كبيرتان في كرة القدم والأندية الأفريقية عليها التعلم منهم أكثر من التعلم من ريال مدريد وبرشلونة. أنا في كرة القدم لا أجد أفضل من الأهلي والزمالك لأتعلم منهم".