أبرز أهازيج وأغاني جماهير نادي النصر السعودي

العالمي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يستعد لمواجهة التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي

تشتهر بعض الأندية العربية بأهازيج جماهيرها العاشقة، والتي ابتكرت أغان وأناشيد استقتها من تراثها أو من فيض حبها لأنديتها التي تربت وكبرت على أمجادها محليًا وقاريًا.

وبالتأكيد لا خلاف على قيمة جماهير النصر التي تُمثل قوة كبيرة لفريقها في مواجهة الخصوم، حيث تمتلك جماهير العالمي أهازيج وأناشيد تُميزها عن غيرها من المشجعين سواء محليًا أو عربيًا.

العالمي حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يستعد لمواجهة التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت المُقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

واكتسب النصر شعبية كبيرة في وسط كرة القدم الآسيوية بفضل النجاحات التي حققها الفريق طوال تاريخه على جميع الأصعدة سواء المحلية أو القارية.

وتمتلك جماهير بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي العديد من الأهازيج التي اشتهرت بها طوال تاريخها.

ما هي نقاط قوة وضعف النصر قبل مواجهة التعاون في السوبر السعودي؟

ويبقى النشيد الرسمي لجماهير الشمس كما يلي :

نصرنا يا شمس تضوي في السماء

كلنا لك حب تملاه القلوب

كلنا لك روح وتفداك الدماء

لو طريقك صعب بنمشي لك دروب

نصرنا يا عزنا نصرنا يا فخرنا

نصرنا يا شمس تضوي في السماء

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أهازيج وأغاني جماهير العالمي :

- النــصر يا نصـر الـــبطـولات والعـــز .. يـا حـبـي اللـي مـن زمــان الطفولة

يا للي مــن أسمك كل مــيـدان يهــتـز .. ويــردد حضـــور الــمـدرج ذهــولـــه

كــم لي وأنا وسط الـجماهير مــرتـــز .. وأصبر لا جـل نيل المكاسب وأنــولـه

عيــني لغــير أجسادك الصفر ما تخـز .. قــلبي وقــد حــدد لـي أنـــك مــيولـــه

يا فــارساً مـغــوار فـــي نجــدنـا فـــز .. وأتعب بــمــركــاض الـملاعب خيولـه

يا نـادي فــي هــامـة المجـــد قـــد رز .. عنق الـذهب وإشعاع كأس البــطولــة

يا أصفــر بـــراق تــاريــخـــه أوجـــز .. كيف الأـيل إن مــال يرجع لا صـــوله

عــشب الملاعب طال ويحتاج لــه جز .. جــز الكؤوس بــفــن لعـب ورجــولـة

يا لعالمي والــعــالمـي وحــدهـا عـــز .. أو يــكفي أنــك عشق سرن الطفولة

أزمة في دفاع النصر قبل مواجهة التعاون بكأس السوبر السعودي

- أحبك يا نصر والله أحبك .. بوسط القلب يا أصفر أحطك

ولا اطرب ولا ترتاح روحي .. سوى لعبك وباصاتك وفنك

علينا العز وعز العز .. اشرق اشرق في طلة ارضي وبحري

- هذا حنا .. النصر ورجاله حنا

هذا حنا .. النصر لعبة وفنه

هذا حنا .. النصر وابطاله منا

هذا حنا .. اللي راسه عالي منا

- حيوا النصراوي .. حيوه

قولوا هلابه .. قولوه

يا عيال الديره .. حيوه

يا بن الجزيرة .. حيوه

حيوا النصراوي .. حيوه

- مبروك والله يا نصر .. مبروك فوزك يا بطل

في كل لعبك منتصر .. مبروك يا نصر

.. هيه هيه ..

هذا النصراوي الفني .. يلعب لنا ويغني

- أنا النصراوي .. أنا النصراوي

وأفتخر أني نصراوي

مبارك يا فريقنا .. مبارك بعز وهنا

فريقنا واحد .. ونصرنا واحد

يعيش بل يعيش .. الله واكبر يا فريق ضمنا

- بدعت والله يا بطل .. بكيت يالأصفر عيون

الكاس ماله إلا أنت .. خليتهم فيه يحلمون

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

قالوا على اللي يجتهد .. شبل من ذاك الأسد

وأقول للأصفر أنا .. أصفر ومن ذاك الفهد

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

الله يالأصفر عليك .. الكاس يا حلوة بيديك

الكاس أنت ما تبيه .. الكاس ميت عليك

أستاذ ومنك نستفيد .. حديد يالأصفر حديد

- يا النصر أنت الفخر .. أرضنا بصدرك شعار

لك تغني كل دار .. كل قلب وكل عين

النصر مهد النجوم .. لا لعب جت العلوم

كل ليلة وكل يوم .. لجلك أحنا حاضرين

- من بين الألوان ألوانك .. والفوز هو عنوانك

رسم الجزيرة .. هو الشعار

من وحيها .. جاء كل انتصار

أسمك على أفعالك .. والله تحقق

قولوها وحده .. يا النصر