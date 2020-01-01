أزمة في دفاع النصر قبل مواجهة التعاون بكأس السوبر السعودي

يبدو أن دفاع نادي النصر السعودي موعود مع الصدمات حيث ضربة موجعة بعد إصابة عمر هوساوي مدافع الفريق بتمزق في عضلة الساق الخلفية “البطة” أجبرته على الخروج من التدريبات.

التقارير قالت أن هوساوي لفحوصات وأشعة، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها في لقاء السوبر أمام التعاون السبت المقبل، مشيرة إلى تضاؤل حظوظ المدافع في خوض المباراة مع فريقه.

ومنذ أيام الجهاز الفني بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أنباءً غير سارة قبل مواجهة التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي يوم السبت المُقبل.

وتأكد الجهاز الفني من غياب مدافع الفريق عبدالله مادو، حيث خضع اللاعب عملية جراحية في حاجبه وأنفه، وتأتي هذه العملية بعد أن كشفت الفحوصات أنه يجب أن تجرى له عملية جراحية قبل أن تتفاقم الإصابة.

الأمر لم يتوقف على غياب مادو فقط، حيث تأكد غياب المدافع عبد الرحمن العبيد بعد إصابته بتمزق في العضلة عن مواجهة فريقه في السوبر.

وتعرض عبد الرحمن العبيد للإصابة بتمزق خلال مشاركته الدولية مع الأخضر السعودي في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022.

ويلتقي النصر أمام التعاون في مباراة كأس السوبر السعودي السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.