آل الشيخ: الزمالك ينافسنا بالملعب عكس غيره ولا أتوقع هروب الأهلي ولكن

مالك بيراميدز يتحدث عن كواليس عودته وموقف فريقه من لقاء الكأس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، أنه قرر العدول عن قرار بيع ناديه بعد ضغط من عديد الرياضيين لمواصلة مشروعه الذي بدأه، موضحًا أن فريقه ينتظر الأهلي في الملعب يوم 28 من الشهر الجاري.

مالك بيراميدز كان قد أعلن أول أمس الجمعة، نقل ملكية النادي إلى نائبه الإماراتي سالم الشامسي، مع إنهاء كافة استثماراته في مصر.

وتفاجأ الجميع بالأمس، إعلان بيراميدز استعادة آل الشيخ ملكية النادي وتراجعه عن قرار البيع، بعد تعرضه لضغوطات من قبل عديد الشخصيات الرياضية. (طالع التفاصيل)

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "الضغوط لا تؤثر عليّ، رأيت من قبل ما هو أسوأ من ذلك بكثير، واتحاد الكرة مشكورًا قام بواجبه وحفظ الحق المشروع للجميع بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف: "يوم 28 نحن سنكون بالملعب وإذا لم يشرف الأهلي، سنصل لدور الـ8 دون نقطة عرق واحدة وهناك قانون سيطبق من الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، الموضوع لا يحتاج صراع".

"رفض الأهلي لخوض اللقاء، أمر يخصه هو، من جانبنا فإن لاعبي بيراميدز سيذهبون للملعب وبعد خمس دقائق إذا لم يأت الأهلي، فسيتابع كأس مصر العام المقبل من التليفزيون، وتوقعي أن المباراة ستلعب، لا أعتقد أن نادي بحجم الأهلي يهرب من اللقاء".

وتابع: "طوال عمري أتابع الكرة في كافة أنحاء العالم، وأؤكد تقديري لهاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعرف الضغوط التي يواجهها، لكن ما يحدث لم أر مثله من قبل، لم أر أن اتحاد أهلي مستقل يحدد جدول وهناك أندية ترفض وتريد جدول مفصل حسب رغبتها".

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حول كواليس قرار عودته عن بيع النادي، أوضح: "استجابة لرغبة الكثيرون عدت ولكنني رأيت أشياء غريبة في اليومين الماضيين، رأيت مشاعر حب كبيرة تعبر عن الإنسان المصري الذي يفهم في العلاقات بين الشعوب ويحترم الآخر، هذه المشاعر كانت مغيبة عني بسبب اللجان الإلكترونية، كنت متوقع أن الصورة معاكسة، لكن اكتشفت عكس ذلك خلال اليومين الماضيين".

مالك الكتيبة الزرقاء اختتم: "نادي الزمالك ينافسنا في الملعب، وغيره ينافسنا خارج الملعب، لأنه في الملعب يخسر".

يذكر أن مسؤولي القلعة الحمراء أعلنوا رفضهم القاطع لمواجهة بيراميدز في 28 من الشهر الجاري بدور الـ16 من كأس مصر، بعد أن قرر اتحاد الكرة استبدال المباراة لتكون لقاء الكأس بدلًا من الدوري، مرحبًا بتأجيل لقاء الدوري بناءً على طلب بيراميدز دون استبداله بأي مباراة أخرى.

على الجانب الآخر، رحب بيراميدز بقرار الاستبدال مؤكدًا أن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، حيث يرفض مواجهة الأهلي بالدوري ضمن الدور الثاني، لعدم خوض الأحمر لقاء القمة أمام الزمالك بالدور الأول بعد، والمحدد له 30 من مارس المقبل.