تركي آل الشيخ: هذه نصيحتي للأهلي بما أني رئيسه الشرفي

لقاء الكأس بين الأهلي وبيراميدز تسبب في عديد الأزمات، ومالك الكتيبة الزرقاء يتمنى خوض الأحمر للمباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، على توجيه نصيحة لمجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حول أزمة مواجهة الفريقين بالكأس، متمنيًا أن يلتزم الأحمر بقرارات اتحاد الكرة.

مسؤولو القلعة الحمراء أعلنوا رفضهم القاطع لمواجهة بيراميدز في 28 من الشهر الجاري بدور الـ16 من كأس مصر، بعد أن قرر اتحاد الكرة استبدال المباراة لتكون لقاء الكأس بدلًا من الدوري، مرحبًا بتأجيل لقاء الدوري بناءً على طلب بيراميدز دون استبداله بأي مباراة أخرى.

على الجانب الآخر، رحب بيراميدز بقرار الاستبدال مؤكدًا أن يضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، حيث يرفض مواجهة الأهلي بالدوري ضمن الدور الثاني، لعدم خوض الأحمر لقاء القمة أمام الزمالك بالدور الأول بعد، والمحدد له 30 من مارس المقبل.

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آل الشيخ، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ناشرًا صورة مجمعة لمجلس الخطيب: "إن شاء الله ستتخذون القرار السليم وستلعبون يوم 28 مباراة الكأس، ما شاء الله هل كان عيد ميلاد أحد أو أنكم سعداء بعودتي بالسلامة".

وأضاف: "بما أنني رئيسكم الشرفي (الذي لم تقبل استقالته حتى الآن) أنصحكم بالالتزام بقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم المحترمة بما فيه مصلحة النادي… أنصحكم حتى لا تقولوا تدخل، هذه مجرد نصيحة… وشكرًا".

على خلفية أزمة لقاء الكأس، كان قد أعلن مالك بيراميدز أول أمس الجمعة، نقل ملكية النادي إلى نائبه الإماراتي سالم الشامسي، مع إنهاء كافة استثماراته في مصر.

وتفاجأ الجميع بالأمس، إعلان بيراميدز استعادة آل الشيخ ملكية النادي وتراجعه عن قرار البيع، بعد تعرضه لضغوطات من قبل عديد الشخصيات الرياضية. (طالع التفاصيل)