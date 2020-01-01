آلينيا: لا أمانع اللعب لريال مدريد

لاعب برشلونة لا يرفض فكرة اللعب لريال مدريد

كشف كارليوس آلينيا، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف ريال بيتيس، عدم ممانعته اللعب في المستقبل لصالح ريال مدريد رغم إمكانية عودته بنهاية الموسم إلى النادي الكتالوني.

آلينيا رحل معارًا لنهاية الموسم إلى ريال بيتيس دون وجود بند أحقية الشراء.

وقال آلينيا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "كرة القدم بها العد من المنحنيات، أنا مشجع لبرشلونة منذ بداية متابعتي للعبة ولكن الأمور كانت صعبة معهم".

وأوضح: "لا يمكن أن أقول مستحيل اللعب لريال مدري في المستقبل وكل شيء وارد الحدوث".

وكان موهبة اللاماسيا قد كشف في تصريحات سابقة أنّه شعر بالظلم في برشلونة قائلًا: "كنت قريبًا من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي وخططت للانضمام إلى بيتيس ولكن فالفيردي طلب مني البقاء ووافقت".

وتابع: "لا أعتقد أنّ المدرب كان متفاجئًا من قراري بالرحيل لأنني بالفعل قررت ذلك منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم حصولي على دقائق لعب كافية ولديّ بند يسمح لي بالمغادرة في ديسمبر وهذا ما فعلته".

صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّه سعيد بالانضمام إلى الفريق الأندلسي وأنّ زملائه الذين سبقوا ولعبوا في برشلونة مثل مارك بارترا وكريستيان تيلو يجعلون الأمر سهلة بالنسبة له ويشعر وكأنه بين عائلته.

واختتم: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وكل ما أتمناه أن أقدم 6 أشهر في مستوى جيد وأحاول صناعة الفارق مع هذا الفريق وأشكر إدارة النادي على مساعدتها لي خلال هذه الفترة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت أنّ فالفيردي تعمد التخلص من آلينيا بعدم إشراكه في العديد من المباريات ليجبره على تفعيل البند في عقده ويرحل في يناير.