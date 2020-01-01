وعود فالفيردي الكاذبة دفعت موهبة برشلونة للرحيل في الشتاء

رحيل كارليس ألينيا عن برشلونة، كان سببه الأول وعود إرنستو فالفيردي الكاذبة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس رحيل كارليس ألينيا عن برشلونة، صوب ريال بيتيس خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

ألينيا كان لديه بند معين في عقده أتاح له الرحيل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، بعد عدم مشاركته في عدد معين من المباريات، وهو اللاعب الوحيد في النادي الكتالوني الذي يملك مثل هذا الشرط.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن هذا البند هو من ساهم في رحيل ألينيا، بعد فشله في الظهور على مدار 18 مباراة متتالية، ليتأكد اللاعب من حاجته للخروج من برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن خريج اللاماسيا كانت لديه خيار الرحيل إلى بيتيس في أغسطس الماضي، لكن برشلونة سارع في إقناعه بالبقاء مع وعده بأن يصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق.

بناء على ذلك، رفض ألينا الرحيل إلى بيتيس في الصيف الماضي، وفضل البقاء في كامب نو.

واختفى ألينا عن الأنظار مع انطلاق الموسم، حتى ظهرت أزمة إصابات لاعبي الوسط، ليعيده إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا إلى حساباته مجددًا ولكن بعد فوات الأوان.

اهتمام بيتيس المستمر بخدمات ألينا، بجانب عزم الأخير في اللعب باستمرار، أنجح الصفقة هذه المرة.

حاول برشلونة إقناع اللاعب بالبقاء بعد إصابة آرتور ميلو، والمستقبل الغامض حول أرتورو فيدال، إلا ان ذلك لم يثن ألينا عن الرحيل هذه المرة

بعد الوعود الكاذبة في أغسطس الماضي، بشأن اللعب بانتظام، لم يرغب ألينا في البقاء مهمشًا لمدة 6 أشهر أخرى.

ويأمر النادي الكتالوني، أن يواصل ألينا تطوره مع بيتيس، حتى يتم استخدامه كعنصر أساسي في تشكيلة البارسا بالموسم المقبل.