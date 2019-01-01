آرسنال يقرر دعم الدفاع في الشتاء ووجهته البوندسليجا

نجم فرانكفورت هو الهدف..

اقتنع أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، بضرورة تدعيم خط الدفاع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك حسبما أشارت صحيفة "ذا صن" المقربة من الفريق اللندني.

وتظهر مشكلة واضحة في دفاعات آرسنال في هذا الموسم، إذ تلقت شباك الجانرز 15 هدفًا خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، إلى جانب فشل ديفيد لويز، الوافد الجديد في تقديم دعم جيد للدفاع حتى الآن.

الأرقام والأحداث الغير مطمئنة للجانرز دفاعيًا، أجبرت إيمري على طلب التعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبالفعل فقد استقرت الآراء داخل على آرسنال على مدافع من البوندسليجا.

المدافع هو مارتن هينتريجير، مدافع آينتراخت فرانكفورت، والذي يُقدم أداءً مميزًا مع النسور كلله بهدف في شباك بايرن ميونخ خلال الانتصار الساحق بخماسية لهدف.

هينتريجير كان قد انضم إلى فرانكفورت قادمًا من أوجسبورج في الشتاء الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفرانكفورت، بشرائه بصورة دائمة في الصيف الماضي.

ويُتوقع أن يجد آرسنال منافسة كبيرة على التعاقد معه، حيث أن ويستهام يونايتد هو الآخر لديه الرغبة في التعاقد مع المدافع النمساوي.

وبحسب التقارير، فإن الفريق الألماني سيطلب مبلغًا قد يصل إلى 22 مليون جنيه استرليني في سبيل ترك مدافعه، وهو المناسب بالفعل لميزانية المدفعجية في يناير.

يذكر أن مستقبل أوناي إيمري على المحك في تدريب آرسنال، ففي حالة أن هُزِم أو تعادل أمام ليستر سيتي يوم السبت، فعلى الأرجح ستتم الإطاحة به حسبما أكدت الصحافة البريطانية.