موستافي يشرح سبب ضياع فوز آرسنال على فيتوريا

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أرجع قلب دفاع آرسنال شكودران موستافي سبب ضياع الفوز على مضيفه فيتوريا جيماريش في اللحظات الأخيرة، لقوة المنافس وضغطه الهائل في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الرابعة لدوري مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال المدافع الألماني لشبكة BT البريطانية بعد المباراة "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، وكنت أود أن أنهى المباراة حتى الدقيقة 90، وكما شاهدنا، هاجموا بكل خطوطهم وفي بعض الأحيان لم يكونوا منظمين. لذا أعتقد أننا كنا تقديم أفضل من ذلك، لكنا علينا تقبل النقطة".

وعن الهدف المباغت الذي استقبله آرسنال في الدقيقة 90، "كان بالإمكان أن نمنع الفرصة مبكرًا، لكننا تأخرنا في ذلك عليك، عمومًا سنستفيد من الأشياء الإيجابية من المباراة".

العلاقة كانت سيئة للغاية بين اللاعب والمدرب! 🤦‍♂️



ما الذي جعل بيندتنر يقوم بتوجيه أقبح الشتائم إلى أرسين فينجر؟😱🤔 pic.twitter.com/vbvOkuiQC4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

وختم حديثه "لعبنا مباراة أمام منافس جيد، ولهذا السبب يلعبون في الدوري الأوروبي، واليوم لعبنا بثلاثة في خط الدفاع، وهي أسلوب لم نلعب به من قبل، وأعتقد أننا تحسنا في الشوط الثاني. الآن نحن بحاجة لمزيد من الهدوء، الجميع يريد تقديم أفضل ما لديه، وأحيانًا عندما تكون في قمة حماسك تكون الأمور أكثر صعوبة".

تجدر الإشارة إلى أنه بهذه النتيجة يكون الفريق اللندني قد حافظ على صدارة مجموعته السادسة، بوصوله للنقطة العاشرة بفارق 4 نقاط عن الوصيف آينتراخت فرانكفورت الألماني وسبعة عن ستاندرلييج البلجيكي، فيما يقبع الفريق البرتغالي في المركز الأخير بالنقطة اليتيمة التي تحصل عليها مساء اليوم.