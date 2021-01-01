آرسنال يفاوض نجم برشلونة تحسبًا لتعنت ريال مدريد

علاقات قوية تربط النادي الإنجليزي بوكيل اللاعب

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، تجديد اهتمامه مرة أخرى بصانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، طمحًا في ضمه بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

آرسنال تعاقد مع مارتين أوديجارد في مركز صانع الألعاب في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهي الصفقة التي نجحت بصورة كبيرة على مدار الأسابيع الماضية.

المدفعجية مهمتهم ستكون غاية في الصعوبة، لإقناع ريال مدريد من أجل تحويل صفقة الإعارة إلى بيع نهائي للاحتفاظ باللاعب النرويجي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" فإن آرسنال قام بعمل خطة بديلة، تشمل التعاقد مع كوتينيو في حالة الفشل في ضم أوديجارد بصفة نهائية.

المهمة لضم كوتينيو من غير المتوقع أن تكون صعبة، بسبب الأنباء المستمرة حول عدم رغبة رونالد كومان في وجود اللاعب بصفوف برشلونة الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر يرتبط آرسنال بعلاقات قوية مع كيا جورابشيان وكيل أعمال كوتينيو، وهو ما قد يزيد من سهولة الصفقة.

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الوضع الاقتصادي لبرشلونة كذلك يزيد من احتمالية حدوث الصفقة، حيث من المقرر أن يدفع برشلونة مبلغ 20 مليون يورو لليفربول، في حالة وصول كوتينيو إلى 100 مباراة كلاعب بالفريق، ولديه حاليًا 90 مباراة في رصيده.

وأوضحت الصحيفة أن الأولوية الحالية لآرسنال هي الجلوس مع ريال مدريد من أجل أوديجارد، بناء على رغبة المدرب ميكيل أرتيتا الذي أبدى إعجابه الشديد باللاعب الشاب.

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة، شارك في 12 مباراة بقميص آرسنال منذ يناير الماضي، ونجح في تسجيل هدفين بقميص المدفعجية.