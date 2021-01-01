أوديجارد: مستقبلي؟ سنرى ما سيحدث في الصيف

أوديجارد يثير الجدل بشأن مستقبله مع ريال مدريد

رفض النجم الدولي النرويجي مارتين أوديجارد الحديث عن مستقبله وما سيحدث في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته مع آرسنال، مؤكدًا أن الأمور متروكة لنهاية الموسم وحين يأتي الصيف.

مارتين أوديجارد يتألق في آرسنال مؤخرًا بعد انتقاله على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى فريق شمال لندن، الذي تولى جفع راتبه وسيدفع مليوني يورو لريال مدريد.

و تكيف اللاعب النرويجي بشكل مثالي في فترة ومنية قصيرة، وأصبح أحد القطع الأساسية للمدير الفني لنادي آرسنال ميكيل أرتيتا، ليصبح الحديث حول التعاقد معه بشكل نهائي مطروحًا.

التألق وصل إلى ذروته والإشادات كذلك بعد مباراته الأخيرة، حيث كان سببًا رئيسيًا في التعادل أمام وست هام، تألق وكان محوريًا للجانرز للعودة بعد التأخر 3-0 والحصول على نقطة ثمينة.

وحول ذلك قال صانع الألعاب النرويجي الشاب: "لدي علاقة جيدة جدًا مع أرتيتا.،إنه لا يصدق، لدي الكثير لأتعلمه منه، عليّ فقط أن أركز وأمنحه أذني وأنتبه لما يقوله، إنه أمر رائع"

وأضاف: "مستقبلي في آرسنال؟ العقد الحالي يبقيني هنا حتى نهاية الموسم، سنرى ما سيحدث هذا الصيف، لقد قلت أشياء قبل ذلك في هذا الإطار، سأستمر في العمل، الاستقرار والتطور مفتاحان لكل شيء".

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يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة شارك في 9 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم قبل الانضمام إلى آرسنال، حيث لم يسجل أو يصنع أي أهداف، بعدما قام زيدان بقطع إعارته الناجحة مع ريال سوسييداد.