آرسنال يُطلق تحذيرًا لفرق الدوري الإنجليزي بسداسية وديًا

نتيجة مميزة..

واصل آرسنال استعداداته لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق انتصارًا عريضًا على تشارلتون أتلتيك بستة أهداف نظيفة في مباراة ودية أقيمت مساء السبت.

الجانرز سوف يلتقون مع مانشستر سيتي في أولى مباريات البريميرليج بعد العودة من توقف فيروس كورونا يوم 17 يونيو الحالي، وقد سنحت الحكومة البريطانية للأندية بخوض مباريات ودية استعدادًا للعودة.

الشاب إدي نكيتياه كان لديه نصيب الأسد في أهداف آرسنال في شباك تشارلتون، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، فيما أحرز بيير أوباميانج وألكسندر لاكازيت وجو ويلكوك الثلاثة الآخرين.

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وكان على لاعبي آرسنال التوجه إلى ملعب المباراة اليوم في سياراتهم بناء على توجيهات الحكومة في تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي مما يمنعهم من ارتياد نفس الحافلة.

ومن المتوقع أن تخوض كتيبة ميكيل أرتيتا مباراة ودية أخرى في الأسبوعين المقبلين في سبيل استعداد مثالي لاستئناف منافسات البريميرليج، وليطمئن المدرب الإسباني على حالة جميع لاعبيه.

بعد مباراة سيتي، سوف يتوجه النادي اللندني لبرايتون يوم 20 يونيو، ثم يُلاقي ساوثامبتون يوم 25 قبل مواجهة شيفيلد يونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 28 يونيو.

المباراة الأولى التي سيلعبها آرسنال على أرضه في ملعب الإمارات ستكون يوم 1 يوليو أمام متذيل الترتيب نوريتش سيتي.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 8 نقاط فقط عن هدفه الأول، المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.