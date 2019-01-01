آرسنال يحرم تشاكا من شارة القيادة ويمنحها لأوباميانج

أوناي إيمري يعلن حكم آرسنال النهائي بشأن تشاكا

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال القرار النهائي من قبل النادي بشأن قضية السويسري جرانيت تشاكا.

وكانت تشاكا قد أبدى اعتراضه على سباب الجماهير بأن غادر الملعب غاضبًا وخلع شارة القيادة وقذفها على الأرض كما خلع القميص.

وحول ذلك، قال إيمري إن القرار الذي اتخذه النادي نهائي وهو نهاية القصة ولا مجال للحديث حول ذلك من جديد، مؤكدًا أن الجميع عليه نسيان القصة.

وأضاف: "لقد تم سحب شارة القيادة من تشاكا بشكل نهائي، سيتم إعطاؤها مؤقتًا لأوباميانج، وفي الفترة المقبلة سنبحث بشأن القائد الدائم الجديد للفريق"

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يذكر أن جرانيت تشاكا كان قد حصل على شارة القيادة بعد تصويت من قبل زملائه في الفريق، ما صدق عليه المدرب أوناي إيمري في النهاية.