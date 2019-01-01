فينجر: برشلونة تخلى عن هويته للاعتماد على ميسي وحده

تطرق أيضاً لمستقبل إرنستو فالفيردي ومستوى أنطوان جريزمان

أكد أرسن فينجر المدرب السابق لأرسنال، أن برشلونة يعاني حالياً من الاعتماد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كل شيء.

العديد من الانتقادات وُجهت مؤخراً للمدرب إرنستو فالفيردي، بسبب المستوى الذي يظهر به الفريق بالإضافة للنتائج.

المؤشرات تتجه نحو إقالة فالفيردي بمنتصف الموسم، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من ليفانتي بالدوري.

فينجر قال عن أزمة برشلونة:"هم حالة خاصة تختلف عن أي فريق آخر، لديهم شخصية مختلفة تعتمد على اللعب الجماعي".

وأضاف:"في الماضي برشلونة كان يمتلك منظومة جماعية مميزة مع قيام ميسي بصناعة الفارق وتقديم القيمة المضافة".

وتابع:"الآن برشلونة يفتقد لأسلوبه المعتاد ولا يمتلك كاريزما دوري الأبطال، وأصبح يعتمد على ميسي وحده في كل شيء، وتأثروا كثيراُ بالخروج من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".

وعن مسؤولية فالفيردي:"هو بكل تأكيد مشترك في الوضع الحالي ولكنه ليس المسؤول الوحيد في برشلونة".

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واستكمل الفرنسي:"عليك الآن التفكير في بعض الأمور، أهمها من يمتلك الكلمة العليا في ضم لاعبين جدد، هل قاموا بالتعاقد مع أسماء يحتاجها الفريق بالفعل؟".

موقف جريزمان:"هو لاعب استثنائي لديه الروح التنافسية، يحتاج فقط للتأقلم، يريد اللعب من أجل الفريق ونسيان كل المهارات الفردية، ولكن يبدو أنه لا يشعر بالراحة الكاملة الآن مع المشكلة الجماعية التي يمر بها النادي".

وتأتي تصريحات فينجر قبل مواجهة برشلونة مع سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا، حيث يخوضها الفريق وهو بالمركز الأول بمجموعته بفارق 3 نقاط عن إنتر وبوروسيا دورتموند.