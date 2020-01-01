آرسنال يُحدد بديل أوباميانج من ريال مدريد

هل تحدث الصفقة؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال قد وضع لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، كخيار أول لتعويض رحيل بيير أوباميانج المتوقع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوباميانج مع آرسنال في صيف 2021، لكن أغلب التوقعات تشير بأنه سيرحل عن ملعب الإمارات هذا الصيف وسط ترقب واهتمام من كبار القارة العجوز.

صحيفة "ذا صن" أكدت أن أرتيتا بدأ في دراسة الخيارات المتاحة لخلافة أوباميانج، وقد استقر رأيه على أن يوفيتش هو البديل المثالي للدولي الجابوني، ولا يتوقع أن تكون صفقة انتقاله إلى الجانرز صعبة في كل الأحوال.

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أوباميانج هو أحد أهداف ريال مدريد في الصيف، وقد يستغل آرسنال ذلك من خلال استبدال لاعبهم بيوفيتش، وعلى الأرجح لن يُمانع النادي الإسباني ذلك، فلاعبه الصربي خارج حسابات زين الدين زيدان.

يوفيتش انضم إلى النادي الملكي في الصيف الماضي نظير 60 مليون يورو بعد تألق لافت للنظر بقميص آينتراخت فرانكفورت، غير أنه فشل في إثبات نفسه وسجل هدفًا وحيدًا في مختلف المسابقات قبل توقفها بسبب فيروس كورونا.

ويلقى صاحب الـ22 عامًا اهتمامًا من بعض أندية السيري آ وعلى رأسها ميلان ونابولي، وقد دخل النادي اللندني هو الآخر على خط الطامحين في الظفر بخدماته ولو على سبيل الإعارة.

يذكر أن يوفيتش مصاب حاليًا، حيث تعرض لكسر في قدمه اليُمنى أثناء التدرب منفردًا في العزل بالشهرين الماضيين.

