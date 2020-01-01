لماذا يتسابق كبار أوروبا على ضم عوار؟

يعتبر من أبرز المواهب في أوروبا الفترة الأخيرة

جذب لاعب الوسط الفرنسي حسام عوار، أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة، بفضل مستواه المميز مع فريق ليون هذا الموسم.

الاهتمام لم يكن وليد اللحظة، الجميع يتابع اللاعب منذ تصعيده للفريق الأول، ولكن الموسم الماضي كان الأفضل لصاحب الأصول الجزائرية، لذلك بدأت المحاولات لضمه بشكل فعلي.

عوار تخرج من أكاديمية ليون، ولعب للمرة الأولى بقميص الفريق في موسم 2016/2017، حيث ظهر في 3 مباريات فقط لتبدأ القصة بعد هذا الموسم.

المزيد من الفرق

المركز المفضل

يمتلك صاحب الـ22 سنة ميزة كبيرة جداً مع ليون، حيث يستطيع اللعب في 3 مراكز مختلفة لتنوع قدراته خاصة من الناحية الهجومية.

النجم الشاب يستطيع اللعب في مركز المحور الدفاعي، الارتكاز، جناح أيسر بخط الوسط وجناح وسط هجومي، بالإضافة لصانع الألعاب الصريح.

لعب خلف نبيل فقير قبل رحيله إلى ريال بيتيس، ليصبح الموسم الماضي بمركز لاعب الوسط الأيسر، صاحب الأدوار الهجومية الواضحة.

المركز الجديد الذي حصل عليه عوار مع ليون، يتيح له الحرية اللازمة التي يحبها أي لاعب يمتلك صفاته.

المدرب رودي جارسيا أشركه الموسم الماضي في 22 مباراة كلاعب وسط، 7 جناح أيسر، و 6 كصانع ألعاب، ولكن تألقه الأكبر كان كلاعب وسط حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 لفريقه من هذا المكان.

عوار سبق أن قال عن سر تألقه:"المدرب يمنحني الحرية الكافية في الملعب، التواجد على الجانب الأيسر يتيح لي فرصة استخدام قدراتي الفردية، وبشكل عام أحب التمتع بالحرية في الأماكن ألعب بها".

أرقام مبهرة

يعتمد عوار في أسلوبه على الاحتفاظ بالكرة والمرور من الخصم من أجل فتح المساحات اللازمة لتشكيل خطورة على المرمى، وهو ما يجيده بمختلف المراكز التي يلعب بها.

تمريراته دقيقة جداً وقدرته على المراوغة عالية، ويستطيع الاحتفاظ بالكرة تحت ضغط، ولكنه ربما يحتاج لتحسين القوة البدنية لديه إذا أراد الانتقال لمستوى أعلى من الدوري الفرنسي.

عيوب اللاعب الرئيسية تأتي في المساهمة الدفاعية، والعرضيات، وكذلك الالتحامات، وهي الأمور التي يجب أن يطورها في المستقبل القريب.

الفرنسي ظهر في 41 مباراة مع ليون الموسم الماضي، سجل 9 أهداف وصنع 10، مما يعكس أدواره الهجومية البارزة مع الفريق، وصعوبة الاعتماد عليه في مركز المحور الدفاعي الصريح، الذي قد يقلل كثيراً من قدراته الإبداعية.

تألق عوار لم يقتصر فقط على الدوري الفرنسي، بل كان من أهم الأسباب لتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وصعوده على حساب مانشستر سيتي ويوفنتوس.

لماذا يريده الكبار؟

لو نظرنا للأندية التي تحاول التعاقد مع اللاعب، وأبرزها آرسنال، سنجد أن المدفعجية بحاجة مُلحة للتعاقد مع عوار هذا الصيف.

المدرب ميكيل أرتيتا لا يمتلك العدد الكافي من اللاعبين المبدعين في خط الوسط، بتراجع مسعود أوزيل، وعدم ثبات مستوى داني سيبايوس المُعار من ريال مدريد.

وأما مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، فهو بحاجة كذلك للاعب جديد بجوار كيفين دي بروينه ورودري بعد رحيل دافيد سيلفا عن النادي الإنجليزي.

إلكاي جوندوان، تسبب في العديد من الأزمات لسيتي الموسم الماضي، بتراجع مستواه بشكل ملحوظ، مما يزيد من أهمية التعاقد مع لاعب مثل عوار، الذي يمكنه التطور وإصلاح عيوبه مع جوارديولا.

وأخيراً نجد يوفنتوس، الذي يحاول ترميم صفوفه، وبالتحديد خط الوسط الذي لا يمتلك القدرات الإبداعية اللازمة، مع تقدم أعمار معظم اللاعبين بهذا المركز.

ذهب ميسي وأبطال رونالدو .. أرقام قياسية تنتظر الكسر في الموسم الجديد

بين بارتوميو وبيريز .. حينما تنجح في كسر شوكة ميسي ورونالدو

ربما يكون بوجبا هو الهدف الأول لأندريا بيرلو، لكن عوار هدف أرخص من الناحية المالية، حيث قد يكلف النادي الإيطالي 50 مليون يورو، بينما قد يحتاج ضم بوجبا ضعف هذا المبلغ.

آرسنال ربما يبدو هو الطرف المتصدر للسباق في الوقت الحالي، وفي حالة فوزه بالصفقة أو أي فريق آخر، سيكون عوار بلا أدنى شك أحد أهم الصفقات هذا الصيف.