نجم آرسنال السابق: صلاح سيتفوق على ماني في سباق الكرة الذهبية

مارتن كيون نجم فريق آرسنال السابق يتوقع تفوق محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية على نظيره ساديو ماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توقع مارتن كيون نجم فريق آرسنال المعتزل تفوق النجم المصري محمد صلاح على نظيره السنغالي ساديو ماني في سباق الكرة الذهبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيون، وأعلن خلالها عن توقعه لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي أيضًا هذا الموسم على حساب منافسيه.

وقال مارتن كيون"لو حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيكون محمد صلاح هو هداف البطولة وليس ساديو ماني، ذلك الأمر واضح".

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وأضاف: "صلاح مر بفترة عانى فيها من الكثير من الأزمات في الموسم الماضي، لكنني أرى المزيد من الرغبة لديه هذا العام أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل: "لقد توقعت فوز ليفربول بالدوري قبل انطلاق الموسم من الأساس، وسينافس مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام على المراكز الأربعة الأولى، ولا أزال مصرًا على موقفي".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كل من ساديو ماني وأوباميانج.