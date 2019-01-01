كلوب: قرار التمرير حرية لكل لاعب

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعلق على أزمة محمد صلاح وساديو ماني التي وقعت في مواجهة بيرنلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على الأزمة التي وقعت بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في مواجهة بيرنلي بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ليفربول إيكو" المحلية، حيث أكد أن قرار التمرير في النهاية يكون حرية شخصية لكل لاعب.

التحدي الأكبر الآن أمام كلوب هو الحفاظ على الفريق من الداخل، فالخلافات والنزاعات الشخصية بين اللاعبين هي الخطر الذي يفوق خطر المنافسين 👌



( 🎨🖌️ : @omomani ) pic.twitter.com/MjfOWKdhOp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وقال كلوب: "يمكنني أن أذكر لكم خمسة أو ست مواقف قام فيها الجميع بالصراخ ومطالبة صلاح بتمرير الكرة أكثر من مرة ثم أنهى الأمر بوضعها في الشباك".

وأضاف: "في النهاية هذه حرية شخصية لكل لاعب وقرار خاص به، يجب عليهم أن يتخذوا القرارات الخاصة بهم بأنفسهم، سواء بتمرير الكرة أو عدم تمريرها".

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وأكمل: "مثل هذه الأمور تحدث، يمكن للجميع أن يقع في تلك الأخطاء وأن يخسروا الكرة، ومن الممكن ألا يروا زملائهم أيضًا، كل ذلك وارد".

جدير بالذكر أن مباراة السبت الماضي كانت قد انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ ١٢ نقطة بعد مرور أربع جولات.