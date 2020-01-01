آرسنال سيدفع 40 مليون يورو لتجنب ندم رونالدو وفيرنانديش

انتقال كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش إلى مانشستر يونايتد يدفع آرسنال لتجنب هذا السيناريو

أفادت عدة تقارير صحفية أن آرسنال على استعداد لدفع 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع الموهبة البرتغالية بنادي سبورتينج لشبونة جيلسون فيرنانديش.

وقالت عدة صحف إنجليزية أن ذلك قد يتم بشكل رسمي خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث لن ينتظر آرسنال طويلًا من أجل اتخاذ هذه الخطوة.

وسيساعد في ذلك العلاقة بين الجانرز وبين وكيل اللاعب الصاعد كيا جورابشيان، الذي نقل لاعبين مثل دافيد لويز وسيدريك سواريز إلى ملعب الإمارات في الأشهر الـ 12 الماضية.

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وقالت صحيفة أبولا البرتغالية الموثوقة إن آرسنال مستعد لدفع هذا المبلغ للتعاقد مع لاعب مراهق تجنبًا لتكرار سيناريو كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش.

وكان النجمان يلعبان في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وارتبط آرسنال بالثنائي في فترة ما قبل التعاقد مع مانشستر يونايتد، ولكن تفاصيل مادية بسيطة منعت من أن يتعاقد النادي اللندني مع الثنائي البرتغالي.

ولكن التألق الذي ظهرا عليه فيما بعد وخاصة الأسطورة كريستيانو رونالدو هو ما جعل آرسنال يفكر في المخاطرة والتعاقد مع المراهق البرتغالي لكي لا يندم من جديد.

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يذكر أن آرسنال يستعد لتعزيز صفوفه من أجل المرحلة المقبلة والتي سيقود فيها المدرب الشاب ميكيل أرتيتا مشروعًا يبدو طموحًا مقارنة بالمراحل الماضية للنادي.