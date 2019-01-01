جيرو: آرسنال؟ دمي أزرق الآن

مهاجم تشيلسي يتبرأ من فريقه السابق!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي رغبته الشديدة في تتويج مسيرته الممتازة في الدوري الأوروبي هذا الموسم بالفوز باللقب على حساب آرسنال خلال المباراة النهائية التي ستجمع الفريقين في 29 مايو القادم.

ورغم أن جيرو لم يلعب كثيرًا مع البلوز في البريميرلي هذا الموسم، إلا أنه كان أحد العناصر الأساسية في البطولة القارية وقد ساعد الفريق للوصول للنهائي بأهدافه الـ10 خلال مبارياته الـ13.

وقد تحدث عن النهائي أمام فريقه السابق قائلًا "أحب دومًا اللعب ضد فرقي السابقة، ستكون مباراة صعبة وخسارتها ستكون مؤلمة، لكن علينا وضع الذكريات والعواطف جانبًا".

أضاف لصحيفة ديلي ميل "استمتعت بالسنوات التي قضيتها في آرسنال، لقد كانت جزءً من مسيرتي، فريق الأول في إنجلترا وسيكون دومًا خاصًا بالنسبة لي، لكني أشعر الآن وأن دمائي زرقاء. اللون ذاته للمنتخب الفرنسي، لذا الأزرق يُناسبني تمامًا".

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المهاجم الفرنسي أكد أنه استقر وانسجم سريعًا مع تشيلسي، وأنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع الأجواء خاصة أنه شخص اجتماعي، مضيفًا "لا يمكن أن آمل بشيء أفضل مما حدث".

"والآن أريد أن أفوز ببطولتي الثانية مع تشيلسي وأن أنهي الموسم كهداف للدوري الأوروبي وأساعد الفريق. هدفنا هو الفوز بلقب كل موسم وتلك هي الفرصة الأخيرة".

وعلم جول من مصادره الخاصة أن تشيلسي فعل البند الموجود في عقد جيرو والذي يسمح له بالبقاء موسمًا جديدًا مع الفريق، وقد أبدى اللاعب ترحيبه بتلك الفكرة، بقوله "أنا سعيد جدًا في النادي. ربما أحتاج لوقت أكبر للعب لكني لن أستسلم. تلك هي عقليتي وهكذا أنا. الأمر لم يُحسم بعد، لكننا نتحدث عن عام آخر".

يُذكر أن جيرو انضم لتشيلسي في يناير 2018 بعد انضمام بيير إمريك أوباميانج للمدفعجية، وقد خاض 5 سنوات ونصف مع آرسنال تُوج خلالهما بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.