جوارديولا: عاجلًا أم آجلًا، كومباني سيعود لمانشستر سيتي

القائد رحل بعد 11 عامًا مع فريقه الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيفتقد للقائد فينسينت كومباني بعد رحيله عن صفوف الفريق باتجاه أندرلخت.

وأنهى الدولي البلجيكي مسيرة استمرت لـ11 عامًا مع السيتي ووقع عقدًا للعب وتدريب أندرلخت، وقد تضمنت سنواته مع الفريق الإنجليزي العديد من النجاحات، إذ تُوج بكل البطولات الممكنة باستثناء دوري أبطال أوروبا.

المدرب الإسباني قال عن لاعبه خلال موكب السيتي احتفالًا باللقب "أعتقد أننا سنفتقد لكومباني كثيرًا".

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أضاف "أنا سأفتقده، لكنه سيرانا في المستقبل لأنه سيعود إلى هنا، عاجلًا أم آجلًا. تلك هي الطريقة الأفضل لتوديع بعضنا البعض بعد موسم رائع قضيناه معًا، لقد كان قائدًا حقيقيًا وساعدنا كثيرًا".

"الآن هو وقت تناول طعام جيد ونبيذ جيد والاحتفال معًا بهذا الموسم الخرافي. سنفكر بالمستقبل خلال عدة أيام، لكن الآن وقت الاحتفال بما أنجزناه".

يُذكر أن السيتي فاز هذا الموسم بالثلاثية المحلية في إنجلترا، إذ تُوج بالبريميرليج وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، لكنه خرج من ربع نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.