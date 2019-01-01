آرتور: أتفهم برشلونة لكن تمثيل المنتخب شرف

هل هناك تعارض بين اللعب لبرشلونة ومنتخب البرازيل بالنسبة لارتور؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد آرتور ميلو، لاعب برشلونة، تفهمه لفكرة رغبة الفريق الكتالوني في إراحته وعدم خوض مباريات فترة التوقف الدولي لكنّ تمثيل المنتخب شرف.

ميلو انضم إلى قائمة البرازيل لمواجهة السنغال ونيجيريا وديًا.

وقال أرتور في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتفهم موقف برشلونة من فترة التوقف ولكن تمثيل منتخب بلادي أمر يدعو للفخر وبالنسبة لي في أي مكان ألعب له لن أدخر أي جهد".

وتابع: "الأمور مع المنتخب تسير على ما يرام ويعرفون جيدًا أننا سنعود إلى أنديتنا بعد ذلك وهناك اهتمام كبير بالحالة البدنية لكل لاعب".

واختتم: "لا توجد أي أزمة تسبب لي القلق فأنا أعمل بجد وأقدم مستوى طيب مع برشلونة والمنتخب ويهمني دائمًا مساعدة الجميع لتحقيق أفضل النتائج".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يلعب ضد إيبار وسلافيا براج وريال مدريد عقب التوق الدولي.