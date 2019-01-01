نيمار على رأس قائمة البرازيل لمواجهة السنغال ونيجيريا
أعلن المنتخب البرازيلي عن قائمته للمباريات الودية في التوقف الدولي المقرر له أكتوبر المقبل.
وجاءت القائمة كالتالي..
حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي) سانتوس (أتلتيكو مينيرو) – فيفرتون (بالميراس)
خط الدفاع: داني ألفيس (ساو باولو) – أليكس ساندرو (يوفنتوس) – دانيلو (يوفنتوس) – رينان لودي (أتلتيكو مدريد) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – رودريجو كايو (فلامنجو)
خط الوسط: أرتور (برشلونة) – كاسيميرو (ريال مدريد) – ماتيوس هنريكي (جريميو) – لوكاس باكيتا (ميلان) – فابينيو (ليفربول) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ)
خط الهجوم: إيفرتون (جريميو) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – نيمار (باريس سان جيرمان) – ريتشارليسون (إيفرتون) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي).
يذكر أن السليساو يواجه منتخبي السنغال ونيجيريا يومي 10 و13 أكتوبر على الترتيب في سنغافورة.