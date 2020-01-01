متى كانت آخر مرة نجح فيها توتنهام في الفوز ببطولة؟

انتظرت جماهير توتنهام كثيرًا من أجل الاحتفاء بفوز فريقها بأي بطولة، فما هو أخر لقب نجح الفريق اللندني في الظفر به؟ وفي أي عام؟

يطمح فريق توتنهام للعودة للتتويج بالبطولات مرة أخرى، بعد التطور الكبير الذي وصل له الفريق اللندني في السنوات الأخيرة بفضل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو والذي أعاد السبيرز إلى دوري أبطال أوروبا مجددًا وتأهل بهم إلى نهائي المسابقة للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ النادي.

أعلن توتنهام عن تعيين جوزيه مورينيو خلفًا لبوتشينيو ولا يوجد مدرب أنسب من البرتغالي من أجل اكتساب خبرات التتويج بالألقاب بسبب التاريخ الكبير الذي يملكه مدرب مانشستر يونايتد السابق، وسبق للاعب ديلي آلي وإن صرح قائلًا: لقد مر وقت طويل على الفوز بأي بطولة، نحن من أفضل الأندية في السنوات الأخيرة، نحن نستحق لقب.

وتابع: علينا أن نستمر في الضغط، ليس من أجلنا فقط ولكن من أجل المشجعين أيضًا.

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ولكن كم من الوقت مضى على أخر بطولة لتوتنهام؟ من كان خصمهم في ذلك التوقيت؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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متى أخر مرة فاز فيها توتنهام ببطولة؟

تعود أخر بطولة فاز بها توتنهام إلى عام 2008 عندما تحقيق كأس الرابطة "كارلينج كاب" على حساب تشيلسي، بعد أن تفوق في المباراة النهائية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي لُعب في ويمبلي، ليظفر السبيرز بالكأس للمرة الرابعة في تاريخه، قبلها كان قد تمكن خواندي راموس من الفوز على الغريم أرسنال في نصف النهائي بسداسية مقابل هدفين.

كان تشيلسي هو حامل اللقب بعد أن تغلب على أرسنال في نهائي 2007، وفي المباراة الختامية للبطولة ذاتها بعدها بعام أحرز دروجبا هدف التفدم قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة، وتعادل توتنهام من ركلة جزاء سددها بيرباتوف بنجاح، قبل أن يحرز وودجيت هدف التقدم بعد أن تابع ركلة حرة مباشرة لعبها جيرمان جيناس بعد مرور ثلاث دقائق من الوقت الإضافي.

كان هذا اللقب هو الأول لفريق توتنهام منذ تسعة أعوام وتأهلوا من خلاله لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي وهو ما فشلوا في تحقيقه بترتيبهم في بطولة الدوري، حيث احتلوا المركز الحادي عشر، كان نهائي كأس الرابطة عام 2008 هو الأول الذي يُقام على ملعب ويمبلي الذي تم بناؤه حديثًا، حيث لعبت النهائيات السابقة في كارديف.

حظى توتنهام تحت قيادة بوتشينيو بالكثير من الثناء كواحد من أقوى فرق الدوري الممتاز في السنوات الأخيرة، ولكنه لم يظفر بأي لقب في خلال سنواته الخمس مع النادي، وذلك على الرغم من وجود مهاجم مميز مثل هاري كين الذي فاز بالحذاء الذهبي مرتين.

نافس السبيرز على لقب الدوري في موسم 2015-16 قبل أن يفوز به ليستر سيتي في نهاية المطاف في واحدة من أكبر مفاجأت كرة القدم في التاريخ، وفي العام الماضي عادوا أمام أياكس بشكل مذهل في نصف دوري أبطال أوروبا ليتأهلوا للنهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنهم خسروا أمام ليفربول في النهائي بهدفين نظيفين.