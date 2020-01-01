أخبار برشلونة: كومان مستمر في التعديلات وفاتي أفضل لاعب في الليجا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالاتب اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020:

كومان مستمر في تعديل كتيبة برشلونة

برشلونة عازم على التعاقد مع بعض اللاعبين وخروج عثمان ديمبيلي عند إعادة فتح الانتقالات، بحسب سبورت.

ديمبيلي ليس جزءًا من خطط رونالد كومان، والعملاق الكتالوني على استعداد لبيع أو إعارة مهاجمه إذا جاء العرض المناسب في يناير.

أما بالنسبة للتعاقدات، فإن إيريك جارسيا وممفيس ديباي لا يزالان يمثلان أولوية النادي مع خروج ديمبيلي لتسهيل انضمامهم إلى حد كبير.

برشلونة ومدريد وتشيلسي يتنافسون على ألابا

ذكرت صحيفة سبورت 1 أن ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي من بين الأندية التي تصطف للتعاقد مع ديفيد ألابا الصيف المقبل.

ينتهى عقد نجم بايرن ميونخ الدفاعي في يونيو وحتى الآن لم يتم التوقيع على صفقة جديدة.

ولذلك، يمكنه إجراء محادثات مع الأندية المحتملة في وقت مبكر من شهر يناير فيما يتعلق بالانتقال الحر.

أنسو فاتي أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر

حصل أنسو فاتي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر بعد بداية رائعة للموسم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث الأولى لفريق رونالد كومان ليقود العملاق الكتالوني إلى بداية قوية

جاء أول هدفين له في المباراة الأولى لبرشلونة في 2020-21 والتي كانت الفوز 4-0 على فياريال، كما حصل الشاب على ركلة جزاء خلال المباراة.

رد سواريز عن سؤال إذا كان سيحتفل لو سجل أمام برشلونة؟

قال سواريز "إذا سجلت في مرمى برشلونة، فلن أصرخ أو أصاب بالجنون، لكنني بالتأكيد سأشير إلى مكان ما". وربما قرر سواريز الاحتفال اذا سجل بسبب غضبه من الإدارة بعد طريقة تعاملهم معه أثناء رحيله.

ميسي مازال في حسابات مانشستر سيتي

كشف المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي عمر برادة، أن انتقال ليونيل ميسي "قيد الدراسة" في الصيف المقبل، سينتهي عقد الأسطورة مع برشلونة نهاية هذا الموسم، ويبدو أن السيتي لن يفوت فرصة التعاقد مع النجم الأرجنتيني.