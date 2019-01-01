آبراهام يزف بشرى سارة لمشجعي تشيلسي بشأن إصابته

الشاب الإنجليزي يكشف عما حدث معه بعد دخوله غرفة خلع الملابس

زف مهاجم تشيلسي تامي آبراهام بشرى سارة لمشجعي النادي، بشأن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأربعاء أمام فالنسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في دوري أبطال أوروبا.

وتضاربت الأقاويل حول طبيعة الإصابة التي ألمت بالشاب الإنجليزي، نظرًا للطريقة التي كان يبكي ويتلوى بها، لحظة خروجه من الملعب مع نهاية الشوط الأول.

واضطر صاحب الـ22 عامًا لترك مكانه بين الشوطين، وسط مخاوف من أن تكون إصابة من النوع السيئ، وعلى إثرها قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي الوقت الذي بدأت تحوم فيه الشكوك حول إصابته، أشار صاحب الشأن بأنه شعر بتحسن كبير مع دخوله غرفة خلع الملابس، عكس الصورة البائسة التي غادر بها الملعب، محمولاً على محفة.

وقال في حديثه مع تلفزيون النادي "الأمور تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه لحظة الإصابة".

وأضاف "في تلك اللحظة، كنت خائفًا أن تكون إصابة سيئة، لكن بعد دخولي غرفة خلع الملابس تمكنت من المشي مجددًا وتحركت بأريحية، لذلك أشكر الجميع (على رسائل الدعم)، وآمل أن أبتعد لفترة طويلة".

وختم "آمل أن كون مجرد كدمة، وسأجري فحصًا غدًا لمعرفة التشخيص النهائي، ونأمل أن تكون كدمة في أعلى منطقة الفخذ، وأملي ألا تكون خطيرة".