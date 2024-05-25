الدوري المصري الممتاز
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3 - 0
ن م
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I. Abdelnaim 43'K. Yehia 78' (جزاء)A. Gharib 90' + 8'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

الداخلية v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,