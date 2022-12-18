كأس العالم
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3 - 3جزاء 4 - 2
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ليونيل ميسي 23' (جزاء), 108'أنخيل دي ماريا 36'
كيليان مبابي 80' (جزاء), 81', 118' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 2-2) (و إ 3-3)

الأرجنتين v فرنساالنتائج والإحصائيات,