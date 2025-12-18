Allegri ConteGetty Images
Michael Di Chiaro و محمد سعيد

لم تنته بسلام .. كونتي وأليجري يثيران الجدل في معركة السوبر الإيطالي بتصرفات غاضبة!

نابولي أول المتأهلين إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض

حجز نابولي مقعده في نهائي كأس السوبر الإيطالي بعدما تفوّق على ميلان بهدفين نظيفين في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام حاليًا في الرياض و المذاعة بشكل حصري على تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصاحب حقوق بث مباريات السوبر الإيطالي.

حامل لقب الدوري الإيطالي نجح في فرض سيطرته على اللقاء، حيث افتتح دافيد نيريس التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الشوط الثاني ليؤكد تفوق فريق الجنوب.

وسيواجه نابولي يوم الإثنين الفائز من مواجهة بولونيا وإنتر، فيما تلقى ميلان ضربة جديدة بعد خروجه من كأس إيطاليا، ليبتعد عن المنافسة على لقب آخر هذا الموسم.المباراة لم تخلُ من أجواء مشحونة، إذ شهدت توترًا ملحوظًا بين المدربين ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي، مما أضفى طابعًا دراميًا إضافيًا على الأمسية الكروية التي استضافها ملعب "الأول بارك" في الرياض.

 مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • احتجاجات كونتي تشعل الأجواء في مواجهة نابولي وميلان

    شهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل عند الدقيقة 29، بعدما تدخل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بعنف على ماتيو بوليتانو، الذي سقط أرضًا متألمًا وسط مطالبات قوية من لاعبي نابولي وطاقمهم الفني بإشهار البطاقة الحمراء في وجه صاحب القميص رقم 12.

    غير أن الحكم اكتفى بتمرير اللقطة دون إنذار، على غرار قراره السابق بعدم معاقبة راسموس هويلوند إثر تدخله المتأخر على الحارس مايك ماينان.

    هذا الموقف أثار غضب أنطونيو كونتي، ماركو أوريالي، وبقية أفراد الجهاز الفني لنابولي، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من القرارات التحكيمية التي اعتبروها غير متوازنة.

    السوبر الإيطالي مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية

    • إعلان

  • مشادة عن بُعد بين نابولي وميلان

    لم تخلُ المواجهة من التوترات الكلامية، إذ تبادل الطرفان الانتقادات بشكل متكرر على مدار دقائق المباراة.

    وفي اللحظات الأخيرة، فقد أنطونيو كونتي أعصابه وصرخ بصوت عالٍ: "لكن كفى!"، موجهًا عبارته بشكل واضح نحو الجدل المستمر من جانب الفريق الأحمر والأسود، في مشهد عكس حدة التوتر التي سيطرت على أجواء اللقاء حتى صافرة النهاية.

  • غياب المصافحة بين كونتي وأليجري بعد نهاية اللقاء

    مع إطلاق صافرة النهاية، غابت اللحظة المنتظرة بين المدربين أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري، إذ لم تحدث أي مصافحة أو تحية بينهما رغم أن كلاهما كان جزءًا من مواجهة مشحونة امتدت على مدار التسعين دقيقة.

    كونتي، الذي بقي في أرض الملعب لتحية المنافسين، اكتفى بمصافحة ماركو لاندوتشي، مساعد أليجري التاريخي، إضافة إلى لاعبي ميلان، أما اللقاء المباشر مع أليجري فلم يحدث، ليغيب بذلك أي شكل من أشكال التحية بين المدربين.

    تمتلك شبكة ثمانية  -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
فيرونا crest
فيرونا
هيلاس فيرونا
الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
نابولي crest
نابولي
نابولي
0