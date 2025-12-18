لم تنته بسلام .. كونتي وأليجري يثيران الجدل في معركة السوبر الإيطالي بتصرفات غاضبة!

حجز نابولي مقعده في نهائي كأس السوبر الإيطالي بعدما تفوّق على ميلان بهدفين نظيفين في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام حاليًا في الرياض و المذاعة بشكل حصري على تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين، وصاحب حقوق بث مباريات السوبر الإيطالي.

حامل لقب الدوري الإيطالي نجح في فرض سيطرته على اللقاء، حيث افتتح دافيد نيريس التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثاني في الشوط الثاني ليؤكد تفوق فريق الجنوب.

وسيواجه نابولي يوم الإثنين الفائز من مواجهة بولونيا وإنتر، فيما تلقى ميلان ضربة جديدة بعد خروجه من كأس إيطاليا، ليبتعد عن المنافسة على لقب آخر هذا الموسم.المباراة لم تخلُ من أجواء مشحونة، إذ شهدت توترًا ملحوظًا بين المدربين ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي، مما أضفى طابعًا دراميًا إضافيًا على الأمسية الكروية التي استضافها ملعب "الأول بارك" في الرياض.