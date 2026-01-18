مطالبات لساديو ماني بالتراجع عن الاعتزال!

سجل ماني هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في كأس الأمم الإفريقية هذا الشتاء، بما في ذلك الهدف الحاسم في فوز فريقه على مصر في نصف النهائي منتصف الأسبوع.

سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز مغرب 1-0، ليقضي على آمال محمد صلاح في الفوز بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في مسيرته.

وأشاد لاعب ليفربول السابق بزميله السابق ومصر بعد الفوز، قائلاً: "أشيد بمصر بالطبع، وكما قلت دائماً، مصر هي أفضل فريق في أفريقيا بالنسبة لي، وقد أثبتوا ذلك مرة أخرى اليوم، واو. يا له من فريق، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لنا، وكنا نتوقع ذلك لأنها كأس أفريقيا ونحن نسافر، لكننا حافظنا على صبرنا في مواجهة هؤلاء اللاعبين الرائعين، خاصة محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم".

"بالطبع، هو دائمًا يبذل قصارى جهده من أجل الفريق، لكن الحظ لم يحالفه اليوم أيضًا، أريد فقط أن أقول إن هذا جزء من كرة القدم".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأحد النهائية ضد المغرب هي آخر مباراة لماني مع السنغال، بعد أن أشار سابقًا إلى أنه سيتقاعد بعد البطولة.

وقال السنغالي: "نحن نعرف كيف نلعب النهائي، النهائي موجود لكي نفوز به، سأكون سعيدًا جدًا بلعب نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخير لي، والاستمتاع به وجعل بلدي يفوز".

لكن مدرب السنغال بابي ثياو ناشد ماني الاستمرار في اللعب مع المنتخب الوطني، مدعيا أن مهاجم النصر "يمثل إفريقيا".