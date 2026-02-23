PSG يوافق على دفع 61 مليون يورو لكيليان مبابي بعد فوز نجم ريال مدريد في معركة قانونية "استمرت لفترة طويلة جدًا"

توترت العلاقة بين مبابي ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بشكل ملحوظ خلال موسم 2023-24 عندما أبلغ المهاجم النادي أنه لن يجدد عقده. أدى ذلك إلى استبعاد مبابي مؤقتًا من تشكيلة الفريق الأول خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا. على الرغم من عودته في النهاية إلى الملعب ومساعدة الفريق في الفوز بلقب محلي آخر، إلا أن التوتر ظل واضحًا. كانت المعركة القانونية بمثابة الفصل الأخير المرير في علاقة شهدت تحول مبابي إلى أفضل هداف في تاريخ النادي.

بالنسبة لمعسكر مبابي، فإن هذا القرار هو تبرئة كاملة لموقفهم بأن النادي لا يحق له حجب الرواتب المستحقة قانونًا، بغض النظر عن الطريقة التي اختارها للمغادرة. وأشار محاميه إلى أن قرار باريس سان جيرمان يضع حدًا لصراع استمر دون داعٍ واستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة لجميع الأطراف المعنية. مع زوال الظلال القانونية أخيرًا، يمكن للفائز بكأس العالم الآن التركيز بالكامل على حياته الجديدة في مدريد دون تشتيت انتباهه بالإجراءات القضائية الجارية في باريس.