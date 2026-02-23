Getty
ترجمه
PSG يوافق على دفع 61 مليون يورو لكيليان مبابي بعد فوز نجم ريال مدريد في معركة قانونية "استمرت لفترة طويلة جدًا"
النظام القانوني في فرنسا لا يتفق مع حجة باريس سان جيرمان
تركز النزاع على رفض النادي الوفاء ببعض الالتزامات المالية بعد قرار اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالرحيل كلاعب حر. في حين جادل باريس سان جيرمان في البداية بأنهم محميون بموجب اتفاق شفهي مع اللاعب، إلا أن النظام القانوني في فرنسا لم يوافق على ذلك. وقد أقر النادي الآن بأن الوقت قد حان للمضي قدمًا، حيث صرح: "من أجل تحمل المسؤولية ووضع حد نهائي لإجراءات استمرت لفترة طويلة جدًا، قرر النادي عدم إطالة أمد هذا النزاع. وينظر باريس سان جيرمان الآن بثبات نحو المستقبل، ويركز على مشروعه الرياضي ونجاحه الجماعي".
نهاية فوضوية لعصر تاريخي
توترت العلاقة بين مبابي ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بشكل ملحوظ خلال موسم 2023-24 عندما أبلغ المهاجم النادي أنه لن يجدد عقده. أدى ذلك إلى استبعاد مبابي مؤقتًا من تشكيلة الفريق الأول خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا. على الرغم من عودته في النهاية إلى الملعب ومساعدة الفريق في الفوز بلقب محلي آخر، إلا أن التوتر ظل واضحًا. كانت المعركة القانونية بمثابة الفصل الأخير المرير في علاقة شهدت تحول مبابي إلى أفضل هداف في تاريخ النادي.
بالنسبة لمعسكر مبابي، فإن هذا القرار هو تبرئة كاملة لموقفهم بأن النادي لا يحق له حجب الرواتب المستحقة قانونًا، بغض النظر عن الطريقة التي اختارها للمغادرة. وأشار محاميه إلى أن قرار باريس سان جيرمان يضع حدًا لصراع استمر دون داعٍ واستهلك قدرًا هائلاً من الطاقة لجميع الأطراف المعنية. مع زوال الظلال القانونية أخيرًا، يمكن للفائز بكأس العالم الآن التركيز بالكامل على حياته الجديدة في مدريد دون تشتيت انتباهه بالإجراءات القضائية الجارية في باريس.
تفاصيل الدفعات التي حطمت الرقم القياسي
تم تفصيل الرقم المذهل البالغ 60.9 مليون يورو في الحكم الصادر عن مجلس Prud’hommes، والذي نشره نادي باريس سان جيرمان بالكامل على موقعه الرسمي. ويغطي هذا المبلغ مجموعة واسعة من المدفوعات المتأخرة، وأبرزها 36.6 مليون يورو تتعلق بالدفعة الأخيرة من مكافأة التوقيع الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بدفع 17.25 مليون يورو تمثل رواتب مبابي غير المدفوعة عن شهور أبريل ومايو ويونيو من عام 2024، إلى جانب عدة ملايين من اليورو كأجر إجازة ومكافآت أخلاقية. أكد هذا القرار الطبيعة التعاقدية التي لا جدال فيها للمبالغ التي طالب بها قائد منتخب فرنسا.
على الرغم من قبول الضربة المالية، رد الممثل القانوني للنادي، رينو سيميرجيان، على الرواية المحيطة بالقضية. في بيان متحدي، أوضح: "على عكس الادعاءات الكاذبة تمامًا للاعب ومحيطه، فقد أوفى باريس سان جيرمان بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذا القرار، سواء كان ذلك نشر الحكم، الذي لم يطعن فيه أبدًا، أو دفع المبالغ المستحقة". وبحسب ما ورد، قام النادي بتسوية معظم الديون - حوالي 55 مليون يورو - فور صدور الحكم الأولي تقريبًا، ولم يتبق سوى تسوية رواتب الإجازات المتبقية.
- AFP
باريس سان جيرمان يطوي صفحة مبابي
يحاول نادي باريس سان جيرمان الآن الابتعاد عن عصر "جالاكتيكو" الذي تميز بوجود مبابي وليونيل ميسي ونيمار. تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، يحاول النادي بناء فريق أكثر تماسكًا وتركيزًا على العمل الجماعي بدلاً من مجموعة من النجوم الفرديين. على الرغم من أن دفع 61 مليون يورو يمثل ضربة مالية كبيرة، إلا أن النادي المملوك لقطر يمكنه تحملها في ظل سعيه لإعادة صياغة هويته. أكدت البيانات الرسمية للنادي على رغبته في الهروب من الضجة الإعلامية التي رافقت كل تطور في هذه المعركة القضائية.
إن نهائية هذا القرار تعني أن الحكم يصبح نهائياً بموجب القانون الفرنسي، ومن المتوقع أن يتلقى مبابي كامل المبلغ خلال الأسابيع المقبلة. بالنسبة للقيادة في باريس، دفع هذا المبلغ هو ثمن بسيط مقابل الصمت. بينما يواصل النادي سعيه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الذي طالما راوده، فإنه سيفعل ذلك بصفحاته المالية نظيفة وصراعه الداخلي الأغلى ثمناً قد حُسم أخيراً وبشكل نهائي.
إعلان