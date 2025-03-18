Getty/GOALTom Maston و علي رفعتتتويج ثنائي برشلونة لامين يامال وفيكي لوبيز كأفضل المواهب الشابة في كرة القدم لعام 2025لامين يامالV. Lopezبرشلونةبرشلونة للسيداتالدوري الإسباني – لا ليجاLiga Fفاز ثنائي برشلونة، لامين يامال وفيكي لوبيز، بجائزة NXGN 2025 بعد تصدرهما قائمة GOAL السنوية لأفضل المواهب الشابة في كرة القدم.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowالموضوع يُستكمل بالأسفليامال أول لاعب يفوز مرتينلوبيز تحصل على مكافأة الأداء الرائع في إسبانيااطلع على قائمة NXGN الكاملة للرجال والنساء من الروابط بالأعلى